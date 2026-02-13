I friulani snobbano San Valentino: siamo tra i meno romantici d’Italia

Una ricerca svela come in Friuli ci si prepara a San Valentino.

Se Cupido volesse aprire una filiale in Friuli-Venezia Giulia, probabilmente dovrebbe rivedere il suo business plan: secondo l’ultimo Indice Cupido (ICU) di Casinos.com, che misura quanto gli italiani si diano da fare su Google per preparare San Valentino, la nostra regione è tra le più “fredde” della Penisola.

Con un punteggio di 49,5, il Friuli-Venezia Giulia si piazza al 17° posto della classifica nazionale, a pari merito con il Trentino-Alto Adige. Siamo lontanissimi dal calore travolgente della Basilicata, che guida la classifica con un punteggio di 91,3, e veniamo staccati anche dai cugini veneti.

Niente cioccolatini, siamo friulani

I dati delle ricerche online parlano chiaro: il rituale classico del 14 febbraio non sembra scaldare i cuori dei corregionali. Se in Basilicata la ricerca di cioccolatini tocca il punteggio massimo di 100, in Friuli ci fermiamo a un modesto 42. Ancora più basso l’interesse per gli hotel romantici, che si ferma a quota 34, segno che la “fuga d’amore” fuori casa non è in cima ai pensieri di chi abita tra le Alpi Carniche e l’Adriatico.

Vince la concretezza: il regalo e la cena

Ma non tutto è perduto. Il romanticismo friulano, si sa, è fatto di sostanza più che di apparenza. Lo confermano le due voci che salvano l’onore regionale: i regali (65/100) e la cena (57/100).

Il dato regionale si inserisce in un quadro nazionale dove il 60% degli italiani dichiara di voler festeggiare, con una spesa media che si aggira sugli 80 euro. In Friuli, però, pare che questi soldi vengano spesi con molta discrezione: si compra il regalo, ci si siede a tavola, ma si evita di sbandierarlo troppo ai quattro venti (e ai motori di ricerca).

La geografia del distacco

La classifica mostra una spaccatura netta: il Sud festeggia con entusiasmo e pianificazione totale, mentre il Nord-Est adotta un approccio decisamente più selettivo e sobrio. Dietro di noi restano solo Liguria e Sardegna, quest’ultima fanalino di coda assoluto.

Il Friuli-Venezia Giulia si mostra quindi una regione dal romanticismo “essenziale”: poche ricerche su Google, zero smancerie digitali, ma un’attenzione che resta focalizzata sui gesti più concreti. Non saremo i più romantici del web, ma forse siamo solo più pragmatici e riservati.