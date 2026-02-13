Il meteo del fine settimana in Friuli: sabato di maltempo, poi torna il sole

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si aprirà con una giornata di maltempo e condizioni da monitorare lungo la costa. Per sabato 14 febbraio è stata diramata un’allerta meteo legata a piogge, vento e possibile acqua alta.

Sabato 14 febbraio: piogge diffuse e rischio acqua alta

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo coperto su tutta la regione. Le precipitazioni saranno in genere deboli sui settori orientali, moderate a ovest e più abbondanti verso il confine con il Veneto. In montagna la quota neve si attesterà attorno ai 1000 metri. Soffierà vento moderato prevalentemente da nord-est e lungo la costa si registrerà una marea sostenuta, con possibile acqua alta nelle ore del mattino.

Domenica 15 febbraio: miglioramento e schiarite

Domenica il tempo tenderà a migliorare. Al mattino potrà persistere qualche residua nuvolosità, soprattutto sui settori orientali, ma nel corso della giornata prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Sulla costa soffierà Borino, contribuendo a rendere l’aria più asciutta e limpida. Le temperature si manterranno su valori simili a quelli di sabato, con massime tra 12 e 14 °C in pianura e tra 10 e 12 °C lungo la costa.

L’inizio settimana: variabilità poi bel tempo

Lunedì il cielo sarà variabile, con nuvolosità più persistente sui settori sud-orientali e ampie schiarite sui monti nel pomeriggio. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime comprese tra 6 e 9 °C. Martedì prevarrà il bel tempo su tutta la regione, con clima mite nel pomeriggio in pianura, dove le massime potranno raggiungere i 12-15 °C. Le minime scenderanno sotto lo zero nelle aree interne. È atteso invece un nuovo calo termico a partire da mercoledì, con temperature in diminuzione di circa cinque gradi.