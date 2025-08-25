Sfilate e impegno sociale, ecco chi è Miss Mondo Carnia 2025

Tra sfilate e impegno sociale, a Paularo è stata eletta Miss Mondo Carnia 2025: ad aggiudicarsi il titolo una 19enne di Tarcento.

La suggestiva cornice del Palazzo Calice Valesio nel cuore della Val d’Incarojo, a Paularo, ha ospitato la finale regionale del tour di Miss Mondo Carnia 2025, per contendersi l’accesso alla prefinale nazionale di Miss Mondo Italia. La manifestazione è stata organizzata dall’agenzia Mecforyou in collaborazione con il Comune di Paularo, Carnix Project e Apex. L’evento è stato presentato da Emily Miozzo e Sara Adami, “Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2023”.

Il cuore pulsante della serata è stato rappresentato dalle performance delle aspiranti miss, che hanno saputo incantare giuria e pubblico con sfilate in abiti da sera e costume da bagno.

Un elemento distintivo della serata è stato il forte impegno sociale dell’evento. Significativi gli interventi dell’associazione “GNB1 Advocacy Group”, che ha sensibilizzato il pubblico su una rara malattia genetica, dei volontari donatori di sangue della sezione di Paularo, che hanno promosso l’importanza della donazione di sangue e plasma, e dell’associazione “Un cuore un mondo Padova”, impegnata nella lotta contro le malattie cardiache infantili. Questi momenti hanno dimostrato come la bellezza possa diventare veicolo di messaggi importanti e solidarietà concreta.

La serata è stata impreziosita dalla sfilata degli Scapetz di Dina & Chiara di Paularo, rappresentando un omaggio alle tradizioni locali, mentre la colonna sonora dell’evento è stata curata dalla professionalità di Giuliano Julio Montana. Madrine d’eccezione della serata sono state Giorgia De Marchi, “Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025”, Lamia Rida finalista nazionale di Miss Mondo Italia 2025. Oltre a loro sul palco anche Emma Veriti e Valeria Molinari.

La vincitrice: Miss Mondo Carnia 2025.

Il gran finale si è svolto nell’incantevole giardino del palazzo, dove uno spettacolare show pirotecnico ha illuminato la notte carnica, facendo da cornice suggestiva alla proclamazione di Aurora Greco “Miss Mondo Carnia 2025”, 19 anni, di Tarcento, che si è aggiudicata il primo biglietto per la PreFinale Nazionale a Gallipoli. I suoi hobby sono la danza, la palestra e lo sci.

A seguire sono state premiate anche Nicole di Magnano in Riviera “Miss Paularo”, Francesca di Cervignano del Friuli “Miss Carnix Projet”, Janette di Udine “Miss Ecomuseo i Mistirs” e Laura di Maniago “Miss Villaggio degli alpinisti”.

Il tour di Miss Mondo Carnia, del prestigioso concorso di bellezza internazionale, ha coinvolto i comuni di Forni Avoltri, Treppo Ligosullo e Paularo, con lo scopo di valorizzare e far conoscere il territorio friulano e le sue tradizioni.