Scontro tra auto e scooter sulla regionale, grave ragazzo di 17 anni

Incidente tra auto e scooter a San Giorgio di Nogaro, grave ragazzo di 17 anni ricoverato in ospedale a Udine.

Scontro tra auto e scooter nella serata di ieri, domenica 24 agosto, a San Giorgio di Nogaro. L’incidente si è verificato poco prima delle 22 sulla strada regionale 14, in via Emilia, all’incrocio con via Tor di Zuino.

Il conducente dello scooter, un ragazzo di 17 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con fratture multiple e trauma cranico. Illeso il guidatore dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Cervignano. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica dell’incidente.