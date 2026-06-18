Il Friuli Venezia Giulia potrà contare su un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine durante il periodo estivo. Il Ministero dell’Interno ha infatti disposto l’invio di 55 unità complessive tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con l’obiettivo di intensificare i servizi di vigilanza e garantire un maggiore presidio del territorio nei mesi caratterizzati da un aumento delle presenze e della mobilità.

Ad annunciarlo è il deputato Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro della Camera, che esprime soddisfazione per il provvedimento.

Rinforzi distribuiti nelle province del Friuli Venezia Giulia

La provincia di Udine sarà quella che beneficerà del maggiore incremento di personale. Sono infatti previsti 22 rinforzi nel mese di luglio, destinati a salire a 28 nel mese di agosto. Anche Trieste vedrà aumentare gli organici con otto unità aggiuntive a luglio e diciotto ad agosto. Per la provincia di Gorizia il piano prevede invece tre nuove unità durante il mese di luglio e nove nel mese di agosto.

Il potenziamento rientra nel Servizio di Vigilanza estiva predisposto dal Ministero dell’Interno per rafforzare le attività di controllo e prevenzione durante la stagione estiva.

Rizzetto: “Un segnale concreto dell’attenzione del Governo”

Secondo Walter Rizzetto, il provvedimento rappresenta il risultato di un confronto con il Ministero finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza sul territorio regionale. “Esprimo soddisfazione per il potenziamento del Servizio di Vigilanza estiva disposto dal Ministero dell’Interno, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia 55 unità complessive suddivise tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Dopo ampie interlocuzioni arriviamo all’obiettivo di fornire livelli di sicurezza sempre più adeguati per i nostri concittadini”, afferma il deputato.

Rizzetto sottolinea inoltre come il rafforzamento degli organici rappresenti “un segnale concreto dell’attenzione del Governo Meloni sul tema della sicurezza e del presidio del territorio”. Nei mesi estivi, conclude il parlamentare, è fondamentale garantire un adeguato potenziamento dei servizi di controllo, prevenzione e ordine pubblico.