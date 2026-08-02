Un milione per le strade dei piccoli Comuni: ecco gli interventi finanziati in Fvg

Oltre un milione di euro per rendere più sicure le strade dei piccoli Comuni del Friuli Venezia Giulia. È il finanziamento assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dello scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni.

La misura riguarda i Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e finanzia interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità comunale, con contributi fino a 150 mila euro per singolo progetto. In regione sono stati assegnati complessivamente 1.056.000 euro a otto Comuni: Forgaria nel Friuli, Medea, Rive d’Arcano, Santa Maria la Longa, Moimacco, Resia, Tarvisio e Pradamano.

Gli interventi negli 8 Comuni del Fvg

A Tarvisio il finanziamento sarà utilizzato per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali, con particolare attenzione alla viabilità della frazione di Camporosso. A Resia sono previsti lavori di asfaltatura e la realizzazione di barriere stradali per migliorare la sicurezza della viabilità comunale.

A Forgaria nel Friuli le risorse serviranno per la manutenzione straordinaria di diverse vie comunali. A Rive d’Arcano gli interventi riguarderanno via Pasc a Pozzalis e via Divisione Julia nel capoluogo. Per Moimacco il progetto finanziato prevede lavori di asfaltatura delle strade comunali inseriti nel piano viabilità 2025.

A Pradamano il contributo sarà destinato alla manutenzione straordinaria della viabilità in piazza Chiesa. A Santa Maria la Longa i fondi serviranno per mettere in sicurezza il piano viabile e i marciapiedi in via Bassa, nella frazione di Tissano. Infine, a Medea sono stati finanziati interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di varie strade comunali.

Il piano nazionale complessivo ammonta a 40milioni di euro. Il ministro Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per lo scorrimento della graduatoria, sottolineando come la sicurezza stradale passi anche attraverso una manutenzione costante delle infrastrutture locali, nonostante l’aumento dei costi delle materie prime.