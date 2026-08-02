Folgorato alle Ferriere Nord di Osoppo, morto l’operaio 29enne

Non ce l’ha fatta Mattia Ranghetti, l’operaio di 29 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente sul lavoro avvenuto alle Ferriere Nord di Osoppo. Il giovane è deceduto questa mattina all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato ricoverato in seguito alle gravi conseguenze riportate dopo la folgorazione.

La tragedia durante un intervento di manutenzione

L’incidente si era verificato nel reparto laminatoio dello stabilimento di Osoppo, dove il 29enne stava lavorando per conto di una ditta esterna impegnata in alcune attività di manutenzione. Durante le operazioni, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è stato raggiunto da una scarica elettrica.

I colleghi che si trovavano con lui sono intervenuti immediatamente, prestando i primi soccorsi e avviando le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari. La Sores aveva trasferito il lavoratore in ospedale a Udine in condizioni gravissime, con codice rosso.

Nonostante le cure e i tentativi dell’équipe sanitaria, il 29enne è morto nelle prime ore della giornata. Il 29enne era residente in provincia di Monza e Brianza. Dopo l’incidente sono scattati gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause dell’accaduto.