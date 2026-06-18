ZTL Udine, ora tutto è più semplice: mappa, servizi e permessi in un’unica pagina

Il Comune di Udine compie un nuovo passo verso una gestione più semplice e digitale della Zona a Traffico Limitato. Dopo l’attivazione delle telecamere nella fase di pre-esercizio, ancora senza sanzioni, e in vista dell’avvio del sistema automatico delle multe previsto dal 13 luglio, l’amministrazione comunale ha riorganizzato completamente la sezione del proprio sito dedicata alla ZTL.

L’obiettivo è offrire a cittadini, residenti, attività economiche e professionisti un punto di riferimento unico dove trovare tutte le informazioni e i servizi necessari per accedere al centro cittadino.

Una pagina unica per orientarsi nella ZTL Udine

La nuova sezione del portale istituzionale raccoglie in un unico spazio digitale tutto ciò che riguarda la mobilità nelle aree soggette a limitazioni del traffico. Tra gli strumenti disponibili figurano la mappa interattiva della Zona a Traffico Limitato e dell’Area Pedonale, oltre al collegamento diretto ai servizi online dedicati alla richiesta dei permessi di accesso.

La pagina ospita inoltre i disciplinari relativi all’Area Pedonale Centro, alla ZTL Centro e alla ZTL Viola, accompagnati da una sezione di domande frequenti pensata per aiutare gli utenti a individuare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno. Non manca uno spazio dedicato agli aggiornamenti e alle ultime novità operative riguardanti la gestione della ZTL.

Permessi di accesso: tutte le richieste si fanno online

Accanto alla pagina informativa è stata predisposta una sezione specifica dedicata alla richiesta dei permessi di accesso. Attraverso il servizio online è possibile avviare la procedura per ottenere autorizzazioni temporanee o permanenti valide per la ZTL Centro, la ZTL Viola e, nei casi previsti, per l’Area Pedonale.

Il portale è rivolto alle diverse categorie aventi diritto, tra cui residenti, frontisti con parcheggio coperto, titolari di attività commerciali e artigianali, pubblici esercizi, persone con disabilità, professionisti sanitari e veterinari, corrieri, fornitori e imprese che effettuano operazioni di carico e scarico o consegne all’interno delle aree soggette a limitazioni. La piattaforma consente inoltre di regolarizzare, nei casi consentiti, un accesso effettuato senza permesso entro 72 ore, modificare le targhe già autorizzate oppure cancellare quelle registrate.

Accesso con SPID o Carta d’Identità Elettronica

Per utilizzare il servizio è necessario autenticarsi tramite SPID oppure Carta d’Identità Elettronica. Una volta effettuato l’accesso, l’utente seleziona la tipologia di permesso richiesta, inserisce i dati del veicolo e allega l’eventuale documentazione prevista per la propria categoria.

Dopo l’approvazione della domanda è possibile procedere con il pagamento degli importi eventualmente dovuti. Il permesso rilasciato dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo in posizione ben visibile e rimarrà valido secondo le condizioni e la durata indicate nell’autorizzazione.

Toffano: “Informazioni più chiare per cittadini e imprese”

“La ZTL è uno strumento importante per regolare l’accesso al centro cittadino e tutelare gli spazi più sensibili. Per questo è fondamentale che le informazioni siano chiare, facilmente reperibili e aggiornate”, sottolinea l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano.

“La nuova organizzazione delle informazioni, per cui ringrazio tutti gli uffici, consente a residenti, operatori, professionisti e imprese di orientarsi con facilità tra regole, mappe e procedure, riducendo i passaggi superflui. La Polizia Locale, che in queste settimane ha presidiato i varchi per informare tutti i cittadini, resta a disposizione per chiarire tutti i casi specifici” ha concluso Toffano.