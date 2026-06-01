Udine a un passo dal colpo grosso al Superenalotto, centrato un 5 da oltre 14mila euro.
In Friuli Venezia Giulia, e precisamente a Udine, sfiorato il “6”, ovvero il colpo grosso milionario, al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di venerdì 29 maggio 2026 a Udine, presso la “Tabaccheria” in piazza Chiavris, è stato centrato un “5” da 14.650,92 euro.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 4 giugno, sale a 173,2 milioni di euro.