Controlli dei carabinieri e dell’Ispettorato del lavoro, multato negozio di Udine.

Nella mattinata del 30 maggio, i carabinieri della Stazione di Tricesimo, insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro di Udine e al Comando provinciale della Guardia di finanza di Udine, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale del capoluogo friulano gestito da un cittadino straniero.

L’ispezione rientra nelle attività promosse dalla Prefettura di Udine per contrastare il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei lavoratori. Durante gli accertamenti sono emerse diverse irregolarità in materia di sicurezza e tutela dei dipendenti.

In particolare, è stata riscontrata la mancata formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per cinque lavoratori, l’assenza dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e la mancata adozione delle misure necessarie per il pronto soccorso e l’assistenza medica d’emergenza. Gli ispettori hanno inoltre individuato un sistema di videosorveglianza utilizzato esclusivamente per il controllo a distanza dei lavoratori.

Il titolare dell’attività è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Al termine dell’ispezione sono state impartite specifiche prescrizioni e comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 27 mila euro.