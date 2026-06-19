“STPO” invece di stop: l’errore sull’asfalto all’incrocio diventa virale

L’errore sullo stop a San Dorligo della Valle.

È bastata una scritta sbagliata sull’asfalto per trasformare un normale incrocio in un piccolo caso social. A San Dorligo della Valle, a poche centinaia di metri dal Municipio, la segnaletica orizzontale appena tracciata ha attirato l’attenzione di automobilisti e residenti: al posto del classico “STOP”, sulla carreggiata è comparsa la parola “STPO”.

L’errore, visibile all’incrocio con la strada che porta a Caresana, non è passato inosservato. Nel giro di poche ore le immagini hanno iniziato a circolare sui social, accompagnate da commenti ironici, battute e interpretazioni fantasiose.

La foto fa il giro dei social

C’è chi ha pensato a uno scherzo, chi ha ipotizzato un improbabile acronimo e chi, con tono più malizioso, ha collegato la svista alle condizioni di lavoro degli addetti, forse impegnati per ore sotto il sole cocente di questi giorni di metà giugno. Fatto sta che la scritta “STPO” è diventata rapidamente virale, scatenando soprattutto reazioni divertite.



La segnaletica, proprio per la sua posizione ben visibile, è stata fotografata da più persone e condivisa online, trasformando un errore materiale in uno degli episodi più commentati della giornata.