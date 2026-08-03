Un docente dell’UniUd tra i 25 maggiori esperti al mondo in automazione

Un docente dell’Università di Udine entra nel gruppo dei ricercatori più autorevoli al mondo nel campo dell’automazione. Franco Blanchini, professore di Automatica del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, è stato eletto “Fellow” dell’International Federation of Automatic Control (Ifac), la più importante organizzazione scientifica internazionale dedicata ai sistemi di controllo e all’automazione.

Il riconoscimento è riservato a un numero molto ristretto di studiosi che si sono distinti per contributi scientifici di particolare rilevanza. Il titolo sarà conferito a Blanchini durante il 23º Congresso mondiale dell’Ifac, in programma a Busan, in Corea del Sud, dal 23 al 28 agosto.

Un riconoscimento assegnato a pochi studiosi nel mondo

Nelle società scientifiche internazionali il titolo di “Fellow” rappresenta un attestato di eccellenza attribuito attraverso un processo elettivo. L’Ifac lo assegna a non più di 25 studiosi ogni triennio, scelti per l’impatto delle loro ricerche e per il contributo allo sviluppo della disciplina.

Fondata nel 1957, l’International Federation of Automatic Control riunisce le principali società scientifiche nazionali di oltre 50 Paesi e promuove a livello mondiale la ricerca, l’innovazione e la diffusione delle conoscenze nell’ambito dei sistemi di controllo e dell’automazione.

Dalle macchine autonome ai sistemi più sicuri

L’automatica è la disciplina che sviluppa metodi matematici e ingegneristici per progettare sistemi capaci di funzionare in modo autonomo, sicuro ed efficiente: dalle macchine industriali ai sistemi complessi che devono prendere decisioni rispettando determinati vincoli. Il riconoscimento internazionale è stato attribuito a Franco Blanchini per i suoi contributi nel campo del controllo robusto, della teoria degli insiemi invarianti e dei sistemi biochimici.

Nel corso della sua attività scientifica, il professore dell’Università di Udine ha sviluppato risultati fondamentali nell’analisi e nel controllo dei sistemi dinamici soggetti a incertezze, elaborando strumenti matematici per garantire sicurezza, affidabilità e rispetto dei vincoli nei sistemi automatici. Ha inoltre dato contributi significativi all’applicazione di questi metodi alla modellazione e all’analisi dei sistemi biochimici.

Il valore della ricerca dell’Università di Udine

Franco Blanchini svolge la propria attività di ricerca al Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università di Udine e insegna nel corso di laurea in Ingegneria elettronica del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura.

“Questa nomina – sottolinea il direttore del Dipartimento, Alberto Giulio Marcone – è un importante riconoscimento internazionale sia dell’attività scientifica del professor Blanchini sia della ricerca nel settore dell’Automatica sviluppata all’Università di Udine, confermando il suo ruolo nella comunità scientifica internazionale”.