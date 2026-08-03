Le Notti del Vino Gorizia fanno tappa il 5 e 6 agosto con degustazioni, vini del territorio, prodotti tipici, musica e incontri con i produttori.

Prosegue il calendario de Le Notti del Vino in Friuli Venezia Giulia con due appuntamenti in provincia di Gorizia. La novità dell’edizione 2026 è il debutto della manifestazione a San Pier d’Isonzo, in programma mercoledì 5 agosto, mentre Gradisca d’Isonzo ospiterà due serate dedicate al vino e ai prodotti del territorio il 5 e 6 agosto.

In tutte le tappe sarà inoltre proposto ai partecipanti un questionario realizzato nell’ambito di un progetto in collaborazione con l’Università di Udine, dedicato al rapporto tra il pubblico e il mondo del vino.

Le Notti del Vino, promosse dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, sono sostenute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia e da Banca 360 FVG, in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI FVG, con il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di ENIT, Unidoc FVG e in collaborazione con ERT FVG.

Prima edizione a San Pier d’Isonzo

L’appuntamento a San Pier d’Isonzo è fissato per mercoledì 5 agosto alle 19 all’Azienda Agricola Gandin Marcellino.

La serata sarà dedicata al vino, ai sapori della Bisiacaria, alla musica e all’arte, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue eccellenze. L’apertura della manifestazione sarà affidata all’esibizione del Coro Aesontium, seguita dal saluto delle autorità e dall’avvio delle degustazioni di vini e prodotti tipici locali accompagnate dalla musica dal vivo.

Protagoniste saranno otto aziende vitivinicole, affiancate da produttori locali che proporranno una selezione di specialità della Bisiacaria.

L’evento ospiterà anche la mostra “Geografie della Memoria” di un’artista sanpierina, con opere ispirate ai paesaggi, alla flora, alla fauna e alla memoria del territorio.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di San Pier d’Isonzo con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle aziende agricole, dei produttori e delle realtà locali.

La quota di partecipazione è di 20 euro, ai quali si aggiungono 5 euro di cauzione per il calice, restituiti al termine della serata con la riconsegna. È gradita la prenotazione attraverso la Pro Loco di San Pier d’Isonzo.

Due serate nel Parco della Spianata di Gradisca d’Isonzo

Anche Gradisca d’Isonzo rinnova l’appuntamento con Le Notti del Vino, in programma il 5 e 6 agosto nel Parco della Spianata.

L’iniziativa, inserita nel calendario regionale della manifestazione, punta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo, il paesaggio e l’identità del territorio, creando occasioni di incontro tra cittadini, visitatori, produttori e associazioni.

Le due serate saranno dedicate alle degustazioni di vini e prodotti gastronomici locali, con la partecipazione delle aziende vitivinicole del territorio.

Mercoledì 5 agosto, dalle 19.30, saranno presenti Borgo Tintor Bortoluzzi, Castelvecchio, Azienda Agricola Brumat Gabriele, Tenuta Luisa, Vignis di Marian, Marco Felluga – Russiz Superiore, Borgo Conventi, Sanzin e Marco Scolaris.

Giovedì 6 agosto, sempre dalle 19.30, parteciperanno Borgo Trevisan, Vie di Romans, Istituto Brignoli, La Zaira, Tenuta Villanova, Piè di Mont, Murva e Sant’Elena.

L’ingresso con degustazioni è fissato a 25 euro per ciascuna serata. L’Amministrazione comunale ha ringraziato le aziende vitivinicole aderenti e le associazioni Gradiscaè e La Buona Forchetta per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento.