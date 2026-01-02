Strade, dal Mit oltre 316mila euro per i piccoli Comuni del Friuli

Dal Ministero un finanziamento di 316mila euro per tre Comuni del Friuli: Forni di Sopra, Savogna d’Isonzo e San Pier d’Isonzo.

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2025, del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”. Nel dettaglio, per il Friuli Venezia Giulia sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Forni di Sopra, Savogna d’Isonzo e San Pier d’Isonzo per un finanziamento totale di oltre 316mila euro.

A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Per l’anno 2025 il Fondo ha ricevuto oltre 3422 istanze in un mese. Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.