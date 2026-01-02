Primi risultati per l’unità cinofila della polizia locale di Fontanafredda: sequestrati 30 grammi di marijuana.

A Fontanafredda unità cinofila subito a segno: a pochi giorni dal momento formativo interforze che ha visto Fontanafredda protagonista con oltre venti unità cinofile provenienti dal Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, oltre alla partecipazione dell’unità cinofila della Base Usaf di Aviano, arrivano già i primi risultati sul territorio.

Durante un servizio serale di prevenzione dei reati predatori e di contrasto allo spaccio, la nuova unità cinofila della polizia locale di Fontanafredda, sebbene ancora in fase di completamento dell’addestramento, ha centrato il primo intervento operativo con esito immediato: individuato un minorenne in possesso di circa 30 grammi di marijuana, presumibilmente destinata allo spaccio tra coetanei.

Il giovane è stato intercettato in un vicolo del centro, dove si nascondeva in attesa di effettuare la cessione dello stupefacente. Determinante l’intervento del cane, che ha consentito agli operatori di procedere rapidamente all’accertamento e al sequestro della sostanza.

Il secondo intervento.

L’efficacia dell’unità cinofila è stata ulteriormente confermata nella serata di sabato 20 dicembre 2025, quando, nel corso di un ulteriore servizio di controllo, sono state sequestrate sei dosi pronte per la distribuzione, contenenti hashish e marijuana. Anche in questo caso è stato colto in flagranza di reato un minore.