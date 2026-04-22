“Non si lavora, si celebra la libertà”: Coop chiude i negozi il 25 aprile e il 1° maggio

In Friuli Venezia Giulia i supermercati Coop resteranno chiusi il 25 aprile e il 1° maggio. Una decisione che non riguarda solo il territorio regionale, ma l’intera rete di Coop Alleanza 3.0, che anche quest’anno ha scelto di fermare l’attività in occasione della Festa della Liberazione e della Festa del Lavoro.

Coinvolti 37 punti vendita in regione

In tutto il FVG saranno 37 i punti vendita coinvolti: 6 tra Gorizia e provincia, 8 tra Pordenone e provincia, 9 nell’area di Trieste e 14 tra Udine e provincia. A livello complessivo, lo stop interesserà circa 350 negozi distribuiti dal Nord-Est fino alla Puglia.

Una chiusura “per scelta”

La chiusura, sottolinea la Cooperativa, è “per scelta”. Non si tratta quindi di una decisione legata a esigenze organizzative, ma di una presa di posizione coerente con i valori storici del movimento cooperativo. Il 25 aprile e il 1° maggio rappresentano infatti due ricorrenze profondamente radicate nella cultura della cooperazione: da un lato la libertà e la democrazia, dall’altro i diritti del lavoro.

Da sempre, spiegano da Coop Alleanza 3.0, la storia della cooperazione si intreccia con quella di queste due giornate simboliche. Per questo la scelta è quella di fermarsi, riconoscendo il valore civile e sociale delle ricorrenze e offrendo al tempo stesso a lavoratrici e lavoratori la possibilità di viverle pienamente.

Diritti e consumi, la ricerca di equilibrio

Una decisione che punta a trovare un equilibrio tra le esigenze dei consumatori e i diritti di chi lavora, ribadendo un principio preciso: il 25 aprile e il 1° maggio non sono solo date sul calendario, ma momenti da celebrare e condividere.