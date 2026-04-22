Palmanova, l’area fantasma rinasce: l’ex Edimil diventa casa della Protezione civile

Il Comune di Palmanova ha ceduto ufficialmente alla Regione Friuli Venezia Giulia l’area ex Edimil di Sottoselva, un’ampia superficie abbandonata da decenni che sarà destinata all’ampliamento delle attività della Protezione civile regionale. Alla presentazione dell’operazione erano presenti gli assessori regionali al Patrimonio Sebastiano Callari e alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

L’area, che si estende per circa 25 mila metri quadrati, sarà infatti assegnata alla Protezione civile per finalità istituzionali e formative, con particolare attenzione alla creazione di un’area addestrativa collegata al Centro Funzionale di Palmanova.

Un intervento da circa 2 milioni di euro

Originariamente destinata a un programma edilizio mai completato, l’area ex Edimil versa in condizioni di abbandono dagli anni Ottanta. Tutti i costi legati al trasferimento, alla demolizione delle strutture esistenti e alla riqualificazione dell’area saranno a carico della Regione Friuli Venezia Giulia. L’intervento è stato inserito a bilancio per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.

Callari e Riccardi: “Un modello di collaborazione tra enti”

Gli assessori regionali Sebastiano Callari e Riccardo Riccardi hanno definito l’operazione un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale. reso possibile dalla norma regionale del 2024 che ha introdotto il concetto di reciprocità nella cessione gratuita degli immobili per finalità di pubblico

interesse.

“E’ un’operazione importante per la città stellata e per il nostro sistema di gestione delle emergenze e di salvaguardia del territorio che costantemente è chiamato ad affrontare eventi straordinari e che ha bisogno di nuove competenze e di una formazione continua”.

Callari ha sottolineato come si tratti della prima applicazione della nuova norma, evidenziando il valore della semplificazione amministrativa e della cooperazione tra enti anche di diversa impostazione politica. Riccardi ha invece rimarcato l’impatto operativo dell’intervento: “L’utilizzo di quest’area ci consentirà di razionalizzare una serie di attività che sono aumentate negli anni e di migliorare l’elevata funzionalità del nostro sistema destinato alla prevenzione e alla gestione delle emergenze”.

Piani: “Un’area oggi degradata, torna utile alla sicurezza”

Per il vicesindaco di Palmanova e delegato dell’amministrazione comunale Luca Piani, l’operazione rappresenta un passaggio significativo per il territorio: “L’area è attualmente abbandonata e non utilizzata, in degrado. Con questa operazione la facciamo ritornare funzionale, utile per la sicurezza pubblica di tutto il territorio regionale. Il polo della Protezione Civile regionale a Palmanova ha una funzione strategica anche per la nostra città e quindi è nell’interesse del Comune che questa struttura si consolidi e si espanda trovando nuovi spazi funzionali al suo funzionamento”.

Piani ha inoltre sottolineato che l’intervento prevede la demolizione degli edifici inutilizzati e il ritorno dell’area a zona verde, senza nuove strutture impattanti.

Martines: “Scelta condivisa e investimento sulla sicurezza”

Sulla stessa linea il consigliere comunale e regionale Francesco Martines, già sindaco di Palmanova, che ha evidenziato il valore della collaborazione istituzionale: “Era giusto collaborare con la Regione FVG che ha spesso supportato Palmanova per il mantenimento dei Bastioni e per la riqualificazione del suo patrimonio storico, azione di sostegno alla città stellata che continua tuttora”.

Martines ha ricordato anche il legame simbolico con il 50° anniversario del terremoto del Friuli: “Una consegna che assume ora ancora più rilevanza per la Protezione Civile, che nacque allora, e che tutt’ora è impegnata sulla sicurezza su tanti scenari. L’efficienza della nostra Protezione Civile è riconosciuta a livello internazionale”.

Un nuovo tassello per il polo della Protezione civile

Con questa operazione, l’area ex Edimil entrerà a far parte del sistema di rafforzamento del polo della Protezione civile regionale di Palmanova, che continua a rappresentare un punto strategico per la gestione delle emergenze e per la formazione degli operatori.

L’intervento, che partirà nei prossimi mesi con le prime opere di sistemazione, punta a riqualificare un’area rimasta inutilizzata per oltre quarant’anni, restituendola a una funzione pubblica legata alla sicurezza del territorio.