In Friuli Venezia Giulia, secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno sono state svaligiate 3.606 abitazioni. Un dato che equivale a quasi 10 furti in casa ogni giorno e che conferma quanto il tema della sicurezza domestica resti centrale, soprattutto con l’arrivo dell’estate e delle partenze per le vacanze.

A livello provinciale, il numero maggiore di furti in abitazione è stato denunciato in provincia di Udine, con 1.747 casi. Seguono Pordenone, con 1.011 denunce, Trieste con 620 e Gorizia con 228.

Numeri che si inseriscono in un quadro nazionale altrettanto importante . In Italia, infatti, vengono svaligiati ogni anno più di 155mila appartamenti, praticamente uno ogni tre minuti, con un rapporto di quasi 264 furti ogni centomila abitanti. Un valore che colloca il nostro Paese al sesto posto in Europa tra gli Stati dove il fenomeno è più diffuso.

La paura degli italiani prima delle vacanze

La preoccupazione è confermata anche dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG, secondo cui il 64% degli italiani, pari a circa 27 milioni di persone, teme che durante l’assenza estiva la propria abitazione possa essere svaligiata.

La paura dei furti in casa è particolarmente diffusa tra i più giovani: nella fascia tra i 18 e i 24 anni la percentuale sale al 73,1%. Forte anche il timore nelle regioni del Centro Italia, dove riguarda il 70% degli intervistati.

Ma i furti non sono l’unica preoccupazione di chi parte. Quasi 14 milioni di cittadini temono che la casa possa subire danni da maltempo o calamità naturali durante l’assenza. Il 21% degli intervistati, pari a quasi 8,9 milioni di persone, ha paura di perdite idriche che possano danneggiare il proprio appartamento o quello dei vicini, mentre 7,5 milioni temono fughe di gas. Sono invece 6,6 milioni gli italiani che dichiarano di avere paura di dimenticare luci o elettrodomestici accesi prima della partenza.

Dal controllo di vicinato alla videosorveglianza

Per ridurre il rischio di furti, tre italiani su quattro adottano almeno una strategia prima di partire. La più diffusa resta il cosiddetto “controllo di vicinato”: circa 18 milioni di persone affidano a un vicino, un parente o una persona fidata il compito di controllare periodicamente l’abitazione.

Un altro strumento sempre più utilizzato è la tecnologia. Circa 12 milioni di italiani hanno installato un sistema di videosorveglianza, mentre l’11% ha scelto di dotare la propria abitazione di grate antintrusione.

Non mancano poi le soluzioni più semplici o creative. Circa 4,7 milioni di persone chiedono a vicini o conoscenti di svuotare regolarmente la cassetta delle lettere, così da non dare l’idea di un’assenza prolungata. Altri 2,7 milioni preferiscono lasciare accese TV, radio o alcune luci di casa per simulare la presenza di qualcuno all’interno dell’abitazione. Poco più di 2 milioni, infine, si affidano ai vigilantes privati.

Nonostante la paura sia molto diffusa, meno del 20% degli italiani intervistati ha sottoscritto un’assicurazione contro il furto in abitazione. Ancora più bassa è la quota di case protette contro i danni provocati da catastrofi naturali, come alluvioni e terremoti: secondo gli ultimi dati ufficiali, appena il 7% delle abitazioni risulta coperto da questo tipo di eventi.

I consigli per ridurre i rischi

Prima di partire per le vacanze, gli esperti suggeriscono di adottare alcuni accorgimenti utili. Installare sistemi antintrusione, come porte blindate, inferriate o videosorveglianza, può ridurre il rischio che i ladri riescano a introdursi in casa. È importante anche non rendere troppo visibile la partenza, evitando di pubblicizzare il viaggio e chiedendo a persone fidate di svuotare la cassetta della posta o controllare l’abitazione.

Attenzione anche ai social network: pubblicare foto e video in tempo reale dalla località di vacanza può segnalare l’assenza da casa. Meglio limitare la visibilità dei contenuti o condividerli al rientro. Gli oggetti di valore, come gioielli, documenti e denaro, dovrebbero essere custoditi in cassaforte o depositati in una cassetta di sicurezza.