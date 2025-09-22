Temporali e forti piogge, in Friuli scatta una nuova allerta meteo

Allerta meteo gialla in Friuli.

L’inizio dell’autunno porta in dote una nuova allerta meteo in Friuli: un fronte atlantico collegato ad una saccatura sull’Europa occidentale raggiungerà la regione lunedì, portando correnti umide sudoccidentali e un aumento dell’instabilità. Nei giorni seguenti una depressione continuerà a far affluire sulla regione correnti umide e instabili da sud.

Le previsioni

Le prime avvisaglie si avranno già da martedì 22 settembre, con piogge e temporali intermittenti, che saranno da moderati ad abbondanti. La situazione è destinata a farsi più critica dal pomeriggio e nella notte successiva, quando sono previsti fenomeni intensi e, localmente, anche molto intensi.

Mercoledì 23 settembre il tempo rimarrà molto instabile. Si prevedono piogge e temporali che potranno essere da abbondanti a intensi, con la possibilità di picchi molto intensi, prima di una progressiva attenuazione dei fenomeni in serata.

Allerta e criticità

Considerando l’intensità delle precipitazioni previste, la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla . La fase più delicata è compresa tra le ore 18:00 del 23 settembre e le 23:59 del 24 settembre.