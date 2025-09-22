Temporali e forti piogge, in Friuli scatta una nuova allerta meteo

22 Settembre 2025

di Redazione Friuli

Allerta meteo gialla in Friuli.

L’inizio dell’autunno porta in dote una nuova allerta meteo in Friuli: un fronte atlantico collegato ad una saccatura sull’Europa occidentale raggiungerà la regione lunedì, portando correnti umide sudoccidentali e un aumento dell’instabilità. Nei giorni seguenti una depressione continuerà a far affluire sulla regione correnti umide e instabili da sud.

Le previsioni

Le prime avvisaglie si avranno già da martedì 22 settembre, con piogge e temporali intermittenti, che saranno da moderati ad abbondanti. La situazione è destinata a farsi più critica dal pomeriggio e nella notte successiva, quando sono previsti fenomeni intensi e, localmente, anche molto intensi.

Mercoledì 23 settembre il tempo rimarrà molto instabile. Si prevedono piogge e temporali che potranno essere da abbondanti a intensi, con la possibilità di picchi molto intensi, prima di una progressiva attenuazione dei fenomeni in serata.

Allerta e criticità

Considerando l’intensità delle precipitazioni previste, la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla . La fase più delicata è compresa tra le ore 18:00 del 23 settembre e le 23:59 del 24 settembre.

