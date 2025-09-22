Tolmezzo sprecone, il Kras ne approfitta e passa 3-1

Sconfitta per il Tolmezzo nella partita contro il Kras.

Arriva il casa del Kras, squadra molto ostica, il primo stop stagionale in Campionato per il Tolmezzo Carnia. I carsolini si impongono per 3 a 1 al temine di una partita in cui i ragazzi di Radina hanno saputo creare si diverse occasioni da rete, ma non sono riusciti a capitalizzarle, venendo puniti poi dagli avversari.

Dopo un tentativo di cross di Solaja per Velikonia, neutralizzato da Buzzi, la prima palla-gol è proprio del Tolmezzo: azione corale orchestrata da Motta, palla a Osso Armellino che vede Nagostinis sulla destra, imbucata a liberare Cucchiaro sotto porta, con il tentativo di quest’ultimo di segnare con un colpo di tacco, respinto dal portiere.

Il ritmo non è elevato, complice il caldo e le fatiche di tre gare in una settimana. De Blasi poi vede l’inserimento di Nagostinis che può approfittare di un errore difensivo, si invola a rete ma si attarda troppo al momento della conclusione. Il Kras si mostra più lucido: prende le misure con Gotter dalla distanza, para Cristofoli, e al 26’ sfiora il vantaggio con Ianezic, il cui inserimento non trova il tempo giusto. Dieci minuti più tardi, invece, Velikonja non perdona: servito da Solaja su azione di ripartenza, fulmina Cristofoli per l’1-0. I rossoazzurri provano a rispondere sul finale di frazione con un colpo di testa di Osso, pescato in area da Motta, la sfera finisce alta sopra la traversa.

Nella ripresa i carnici ci riprovano subito e trovano anche la rete: cross dalla sinistra di Gabriele Faleschini, pallone che si impenna dopo una deviazione di un difensore, Motta lo spizza di testa e Nagostinis lo corregge in rete ma l’arbitro annulla per offside. Radina prova a dare forze fresche alla squadra: entrano Solari per Osso e Micelli per De Blasi.

Proprio Solari imbeccato da Motta, ha una buona chance al 16′ ma non trova l’impatto giusto e il tiro va oltre la traversa. Ci riprova poco dopo, conclusione radente, facile per Umari. Al 20’ arriva il raddoppio del Kras sugli sviluppi di un rinvio lungo del portiere di casa: Cristofoli nel tentativo di anticipare l’attaccante rimane a terra fuori area, l’arbitro fa proseguire, la palla vagante finisce tra i piedi di Peric che da lontanissimo infila nella porta sguarnita il 2-0.

Il Tolmezzo riprova a rimettersi in carreggiata: Micelli non riesce a concludere da pochi passi, Nagostinis non riesce a sorprende Umari. Due calci piazzati dalla distanza non hanno esito favorevole e al 32′ il Kras approfitta di un contropiede innestato da Pitacco che si fa un coast to coast, Nait non riesce a fermarlo, la palla arriva a Perhavec che conclude, Cristofoli respinge la prima conclusione che si stampa sul palo, ma Pitacco raccoglie e fa 3-0. I rossoazzurri si riversano avanti: cross di Faleschini per Solari che di testa manda alto, poi a due minuti dal termine, l’agognata rete con Nagostinis che insacca dopo il primo tentativo di inzuccata di Solari, su imbeccata di Buzzi.

Il triplice fischio sancisce così il successo del Kras, concreto e cinico, mentre il Tolmezzo esce dal campo con la prima sconfitta e la sensazione di aver sprecato le proprie chance nei momenti decisivi. Ma la voglia di pronto riscatto potrà manifestarsi nella prossima sfida contro la Juventina Sant’Andrea che salirà in Carnia in anticipo su richiesta delle società, sabato 27 settembre, alle 20.00. C’è da vendicare la sconfitta per 4 a 0 patita in Coppa Italia.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 4^ GIORNATA

KRAS -TOLMEZZO 3-1

GOL: 36’ Velikonja, 65’ Peric, 77’ Pitacco, 88’ Nagostinis

KRAS: Umari, De Lutti, Giustino, Ianezic (74’ Catera), Rajecevic, Male, Perhavec, Krivicic, Solaja (86’ Pertot), Velikonia (66’ Pitacco), Gotter (62’ Peric). All.: Rok Bozic.

TOLMEZZO: Cristofoli, Faleschini D., Faleschini G., Cucchiaro, Fabris, Nait A., (82’ Leschiutta), Buzzi, De Blasi (58’ Micelli), Nagostinis, Motta (68’ Nait P. – 72’ Madi), Osso (56’ Solari). All.: Vincenzo Radina.

ARBITRO: Lunazzi di Udin (Marino – Chianese)

NOTE – Ammoniti: 53’ De Blasi, 67’ Peric, 90’ Pitacco.