Apre Coltello in Festa.

Ha aperto i battenti oggi, sabato 29 agosto, a Maniago, la 22ª edizione di Coltello in Festa, la grande kermesse dedicata al mondo delle lame nelle sue più diverse declinazioni, in programma nella cittadina friulana anche nella giornata di domenica 30 agosto.



Il via ufficiale è arrivato con la cerimonia inaugurale in piazza Italia, iniziata alle 11.30 sul truck messo a disposizione da PromoTurismoFVG. Numerose le autorità presenti per il taglio del nastro della manifestazione, diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi per raccontare la tradizione produttiva e artigiana di Maniago.



Per il Comune sono intervenuti il sindaco Umberto Scarabello e l’assessore Sandra Zilli, insieme ai rappresentanti del gruppo di lavoro che ha reso possibile l’edizione 2026: Federico Ingargiola, presidente di Sviluppo e Territorio, Francesco Pattanaro, presidente di Pro Maniago, Emanuela Bruna, Federico Coassin, presidente del Consorzio Coltellinai, e Alessandro Tomba, presidente del Nip.



Per la Regione Friuli Venezia Giulia hanno partecipato l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, l’assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante e i consiglieri regionali Orsola Costanza e Andrea Carli. Presenti anche il senatore Marco Dreosto, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il vicepresidente di Confartigianato Imprese Pordenone Gino Martinuzzo, il presidente di Montagna Leader Roberto Sonego e l’assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Pordenone Emilio Badanai Scalzotto.



Spazio anche alla madrina dell’edizione 2026, la chef carnica Gloria Clama, finalista dell’ottava edizione di MasterChef Italia e oggi tra le esponenti più conosciute della cucina friulana contemporanea, protagonista durante la cerimonia di un momento di confronto con il pubblico.

Maniago si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto

Dopo il taglio del nastro è iniziata ufficialmente la due giorni durante la quale Maniago si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove artigianato, tradizione secolare e innovazione si incontrano attorno al mondo delle lame.



Un universo che va dai coltelli utilizzati nella preparazione dei cibi alle forbici, fino agli strumenti ad alta tecnologia destinati all’uso estetico e medico, senza dimenticare le numerose attività legate all’arte fabbrile che hanno reso Maniago conosciuta anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.



La manifestazione affianca alla tradizione produttiva iniziative enogastronomiche, artistiche e di intrattenimento, con un programma pensato per coinvolgere appassionati, famiglie, curiosi e visitatori di ogni età. Tra gli appuntamenti centrali tornano le tradizionali mostre mercato delle coltellerie maniaghesi e della coltelleria custom, ospitate nella centralissima piazza Italia e lungo le vie del centro cittadino. Un’occasione per osservare da vicino produzioni artigianali, coltelli realizzati su misura, pezzi unici e lavorazioni che mettono insieme esperienza, tecnica e ricerca.



Grande attenzione anche alle dimostrazioni di affilatura e forgiatura, che permettono al pubblico di assistere direttamente alle diverse fasi di lavorazione delle lame e di conoscere più da vicino gesti e competenze tramandati nel tempo. Il programma comprende inoltre le visite guidate alle aziende produttrici maniaghesi, altro momento particolarmente significativo per entrare nei luoghi dove la tradizione industriale e artigiana della città continua ancora oggi a svilupparsi.

Non mancano poi gli appuntamenti più leggeri, ormai diventati un vero e proprio classico di Coltello in Festa, come le sfide al pelapatate e con il cavatappi, che ogni anno coinvolgono pubblico e partecipanti in prove di abilità dal tono divertente.

Laboratori e giochi anche per i bambini

Un’attenzione particolare è riservata anche ai più piccoli, che durante il weekend possono partecipare a giochi e laboratori dedicati alla manualità.



Tra le attività proposte ci sono la possibilità di costruire il proprio piccolo coltello oppure di cimentarsi nella realizzazione di una spada, entrambi naturalmente realizzati rigorosamente in legno. Un modo per avvicinare anche i bambini alla tradizione manifatturiera di Maniago attraverso esperienze sicure, creative e divertenti.

Coltello in Festa passa anche dalla tavola

Nell’edizione 2026 un ruolo importante è affidato anche alla gastronomia. Coltello in Festa propone infatti un vero e proprio viaggio nei sapori del territorio, nel quale il coltello non è soltanto un oggetto da osservare, ma diventa parte integrante dell’esperienza culinaria.



Nel corso delle due giornate sono previsti percorsi guidati tra i ristoranti di Maniago, degustazioni di vini e show cooking, durante i quali la scelta della lama, la qualità dello strumento e la tecnica di taglio diventano protagonisti accanto agli ingredienti. Il pubblico potrà così scoprire come l’utilizzo del coltello cambi a seconda delle preparazioni e quanto la scelta dello strumento corretto possa incidere nel lavoro in cucina.

Musica, spettacoli e voli panoramici

Il programma della 22ª edizione non si limita però al mondo della coltelleria. Durante tutto il fine settimana trovano spazio anche musica, spettacoli, giochi per tutta la famiglia e attività sportive, insieme alle mostre mercato dedicate alla manualità e alla creatività.



Tra le proposte più particolari ci sono anche i voli panoramici in elicottero, che permettono ai visitatori di osservare Maniago e il territorio circostante da una prospettiva completamente diversa. La manifestazione diventa così un contenitore molto ampio, capace di mettere insieme il patrimonio produttivo della città con occasioni di svago e intrattenimento.

Le mostre al Museo e a Palazzo d’Attimis-Maniago

Tra le tappe consigliate durante Coltello in Festa c’è naturalmente il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, punto di riferimento per conoscere la storia delle attività che hanno costruito l’identità economica e culturale di Maniago. Da visitare anche Palazzo d’Attimis-Maniago, dove è allestita la mostra Bagliori dell’Acciaio, dedicata alle riproduzioni di armi antiche appartenenti alla collezione Fulvio Del Tin.



L’esposizione porta all’attenzione del pubblico opere che raccontano la lavorazione del metallo attraverso manufatti ispirati alle armi storiche, valorizzando precisione, tecnica e capacità artigiana. Sempre a Palazzo d’Attimis-Maniago trova spazio anche Incanto Divino – Artigiani Serenissimi, area speciale dedicata all’artigianato d’eccellenza, dove arte, moda, design, profumi, tradizione veneziana e manifatture artistiche si incontrano in un percorso costruito attorno a pezzi unici, creatività e autentico saper fare.

Le due serate si chiudono con lo spettacolo “US”

A chiudere entrambe le giornate della 22ª edizione di Coltello in Festa sarà infine lo spettacolo di circo contemporaneo “US”, proposto da una compagnia belga e con ingresso gratuito. Lo spettacolo prende le mosse dalla tradizione circense legata al lancio dei coltelli, trasformandola in una performance capace di mescolare ironia, comicità, equilibrio e suspense.



Coltello in Festa proseguirà quindi per tutta la giornata di oggi e per quella di domenica 30 agosto, portando ancora una volta nel centro di Maniago migliaia di visitatori alla scoperta di una tradizione che continua a rappresentare uno degli elementi più caratteristici della città.