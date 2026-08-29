Alcol alla guida e droga, controlli tra Lignano e Latisana: due denunce e segnalazioni

I controlli dei carabinieri tra Lignano e Latisana.

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Latisana tra la Bassa friulana e il litorale, dove negli ultimi giorni di agosto sono stati intensificati i servizi di pattugliamento anche in considerazione della presenza ancora consistente di turisti.



Nella tarda serata del 26 agosto, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno fermato un 46enne di Talmassons mentre si trovava alla guida della propria auto. L’uomo è stato sottoposto all’alcoltest, che avrebbe evidenziato un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.



Un altro episodio si è verificato nella serata di ieri a Lignano Sabbiadoro, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno controllato un 56enne del posto alla guida di un motociclo. Anche in questo caso gli accertamenti hanno rilevato un livello di alcol tale da configurare la guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato denunciato e i militari hanno proceduto al ritiro della patente.

Cocaina e hashish durante i controlli

I servizi hanno riguardato anche il possesso di sostanze stupefacenti. A Latisana, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato durante la notte un 27enne di Mortegliano, trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina e tre bilancini di precisione. Il giovane è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa.



Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di un altro giovane controllato a Lignano Sabbiadoro, che aveva con sé circa 7 grammi di hashish. Gli interventi fanno parte dell’attività di controllo messa in campo dai Carabinieri nelle ultime giornate di agosto lungo il territorio della Bassa friulana e sulla costa, con una particolare attenzione alle zone maggiormente