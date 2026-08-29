Maniago, inaugurato il nuovo asilo nido Pettirosso: nuovi spazi per bambini e famiglie

Taglio del nastro per il nuovo asilo nido di Maniago.

È stato inaugurato oggi a Maniago il nuovo nido d’infanzia “Pettirosso”, una struttura realizzata prevalentemente grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sostenuta anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia con contributi destinati sia alla costruzione sia agli arredi.



Alla cerimonia ha preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che ha ricordato come l’intervento abbia beneficiato di 256mila euro di risorse regionali attraverso una specifica linea di finanziamento attivata per compensare l’aumento dei prezzi registrato negli ultimi anni. “Questo nuovo asilo nido, finanziato prevalentemente con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è sostenuto anche dalla Regione, in quanto ha beneficiato di 256mila euro attraverso una specifica linea di contributi attivata per far fronte all’aumento dei prezzi che ha caratterizzato gli ultimi quattro anni, a partire dal 2022”, ha spiegato Amirante.

Altri 25mila euro per gli arredi

Al finanziamento destinato alla realizzazione della struttura si aggiungono 25mila euro stanziati dalla Regione per gli arredi. Si tratta di una linea contributiva pensata in particolare per le nuove scuole e i nuovi asili realizzati da zero, come nel caso del “Pettirosso”.



Nel complesso, quindi, il sostegno regionale all’intervento di Maniago supera i 280mila euro, affiancandosi alle risorse provenienti dal Pnrr. “In questo modo – ha concluso l’assessore – offriamo ambienti moderni dove poter avviare un percorso formativo per i bambini più piccoli e dare sostegno alle famiglie, affinché possano continuare a vivere nel nostro territorio trovando tutti i servizi necessari alla vita quotidiana”.

L’apertura del nuovo nido amplia così l’offerta di servizi per la prima infanzia a Maniago, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle famiglie spazi moderni e adeguati alle esigenze dei bambini più piccoli.