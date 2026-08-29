Una nuova ondata di compromissioni degli account WhatsApp è stata segnalata nelle ultime settimane, con modalità che in alcuni casi sarebbero riconducibili ad attacchi informatici cosiddetti “zero-click”, capaci cioè di sfruttare determinate vulnerabilità senza richiedere alcuna azione da parte della vittima.



Il fenomeno riguarda in particolare versioni non aggiornate di iOS e dell’applicazione WhatsApp sui dispositivi Apple. Una volta ottenuto l’accesso all’account, i criminali possono utilizzarlo per contattare amici, parenti e conoscenti della vittima, fingendosi il legittimo proprietario del profilo.

La truffa parte dai messaggi ai contatti

Il rischio non riguarda quindi soltanto chi subisce direttamente la compromissione. Attraverso l’account sottratto, infatti, i truffatori possono inviare messaggi apparentemente autentici e chiedere denaro sostenendo di trovarsi in una situazione di emergenza.



Proprio perché il messaggio arriva dal numero di una persona realmente conosciuta, la richiesta può risultare particolarmente credibile. La Polizia di Stato invita quindi a non effettuare pagamenti prima di aver verificato direttamente l’identità di chi li richiede. La conferma dovrebbe avvenire contattando la persona attraverso un altro numero o un dispositivo diverso oppure, quando possibile, parlandole di persona.



Fondamentale anche mantenere sempre aggiornati sia il sistema operativo dello smartphone sia WhatsApp, in modo da installare le correzioni di sicurezza distribuite dai produttori.

Controllare i dispositivi collegati a WhatsApp

Un’altra precauzione consigliata è verificare periodicamente la sezione “Dispositivi collegati” dell’applicazione. Da qui è possibile controllare quali sessioni risultano associate all’account e scollegare immediatamente eventuali dispositivi sconosciuti. La Polizia raccomanda inoltre di attivare la verifica in due passaggi, limitare il download automatico di contenuti e allegati e proteggere lo smartphone attraverso codice di sblocco, Touch ID o Face ID.



Se ci si accorge che il proprio account WhatsApp è stato compromesso, è importante avvertire immediatamente i contatti, spiegando loro di ignorare eventuali messaggi sospetti e soprattutto di non rispondere a richieste di denaro. Contemporaneamente deve essere avviata la procedura per recuperare il controllo dell’account.

Apple ha distribuito gli aggiornamenti di sicurezza

Apple ha già provveduto a intervenire sulle vulnerabilità interessate attraverso specifici aggiornamenti di sicurezza. L’indicazione resta quindi quella di installare sempre le versioni più recenti disponibili del sistema operativo e delle applicazioni. Tra le misure raccomandate anche l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori per l’Apple Account, così da aggiungere un ulteriore livello di protezione contro accessi non autorizzati.