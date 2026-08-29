Fermato senza patente a Lignano: il passeggero aveva un coltello quasi 20 centimetri

I controlli a Lignano.

Controlli dei Carabinieri a Lignano Sabbiadoro, dove nella mattinata del 27 agosto è stato fermato un veicolo ritenuto sospetto lungo viale Europa. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di una violazione al conducente e alla denuncia di uno dei passeggeri.

I militari della Stazione dei Carabinieri di Lignano hanno sottoposto a controllo l’auto e verificato la posizione delle persone che si trovavano a bordo. Dagli accertamenti è emerso che il conducente si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente. Durante il controllo l’attenzione dei militari si è concentrata anche su un passeggero, un 29enne straniero, trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama lunga circa 19,5 centimetri.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo non avrebbe fornito una giustificazione ritenuta valida per il possesso dell’oggetto. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere, mentre il coltello è stato immediatamente posto sotto sequestro.

L’intervento rientra nei controlli intensificati dalla Compagnia dei Carabinieri di Latisana negli ultimi giorni di agosto, periodo in cui i flussi turistici verso il litorale restano ancora consistenti. I servizi di pattugliamento sono stati rafforzati in particolare nelle zone maggiormente frequentate di Lignano Sabbiadoro, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori.