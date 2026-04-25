Trasporto marittimo, riparte la stagione 2026: i collegamenti tra Trieste, Grado e Lignano

Collegamenti attivi fino al 4 ottobre tra Trieste, Grado e Lignano

È stata inaugurata oggi al Molo Torpediniere di Grado la stagione 2026 dei collegamenti marittimi regionali, un servizio che torna a collegare via mare tra Trieste, Grado e Lignano Sabbiadoro. Alla cerimonia di avvio ha preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha sottolineato il valore strategico del trasporto marittimo, sempre più centrale non solo per il turismo ma anche come alternativa sostenibile alla mobilità su gomma.

“L’avvio della stagione rappresenta un momento importante per il Friuli Venezia Giulia perché conferma il ruolo strategico del trasporto marittimo, non solo come servizio turistico, ma come componente strutturale della mobilità regionale, capace di integrare diversi sistemi e offrire un’alternativa sostenibile agli spostamenti su gomma”, ha spiegato Amirante.

Il calendario e gli orari.

Il servizio, operato dal battello della società Delfino Verde, resterà attivo fino al prossimo 4 ottobre, con l’esclusione delle giornate di lunedì. La rete di collegamenti unisce quotidianamente Trieste, Grado e Lignano Sabbiadoro lungo l’intero arco della giornata, proponendo un’offerta strutturata per rispondere sia alle esigenze della mobilità turistica sia a quelle degli spostamenti locali. L’organizzazione del servizio per l’anno in corso si presenta consolidata ed efficiente, frutto di un’attività di potenziamento della gestione operativa e dell’affidabilità condotta negli ultimi mesi.

Il programma delle corse prevede la prima partenza da Trieste, in Riva Nazario Sauro, alle ore 8.15 con arrivo a Grado alle 9.30. La navigazione prosegue poi verso Lignano Sabbiadoro, con approdo alla Darsena Sbarco dei Pirati alle 10.40, per poi intraprendere il percorso di rientro che tocca nuovamente Grado alle 11.50 e termina a Trieste alle 13.15. Nel pomeriggio l’itinerario viene replicato con partenza dal capoluogo regionale alle 16.00, tappe intermedie a Grado e Lignano, e arrivo finale a Trieste previsto per le ore 21.00.

“Partiamo con una stagione che si preannuncia positiva – ha concluso l’assessore Amirante – con servizi più efficienti e una visione chiara: rafforzare una mobilità sostenibile, valorizzare il territorio e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza di viaggio sempre più completa e di qualità”.