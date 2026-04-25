Fino al 26 aprile 2026 Lignano Sabbiadoro sarà il cuore pulsante degli scacchi con l’11° Festival Internazionale di Scacchi, un appuntamento ormai consolidato che richiama ogni anno giocatori da tutta Italia e dall’estero ed è tra i più attesi dagli appassionati della disciplina mentale per eccellenza.



Partito ieri, venerdì 24 aprile l’evento, promosso e organizzato dall’Accademia di Scacchi Trieste, si svolgerà fino a domani, domenica 26 aprile nella raffinata cornice dell’Hotel Centrale, sede ufficiale di gioco, consolidando il connubio vincente tra sport, strategia e la bellezza del mare Adriatico e offrirà tre giornate intense di strategia, concentrazione e competizione ad alto livello.

Un appuntamento di riferimento per gli appassionati.

Oltrepassato il traguardo della decima edizione, l’11° Festival Internazionale di Scacchi di Lignano Sabbiadoro si conferma un evento di riferimento per tutti gli appassionati del gioco più affascinante del mondo e, grazie all’interesse manifestato ogni anno dai partecipanti, provenienti da Serbia, Croazia e da tutta Italia, mantiene il suo altissimo livello.



Tra i campioni presenti si segnalano il Gran Maestro Bogdan Lalic e il Maestro Internazionale Slavisa Peric.

Il regolmento e il montepremi.

Aperto a tutti, in quanto appositamente suddiviso in fasce per livello di gioco, il Festival prevede due tornei:



Torneo A – MASTER, riservato ai giocatori con ELO superiore a 1800

Torneo B – EXPERT, per giocatori con ELO inferiore a 1799



Entrambi i tornei si disputeranno su 5 turni con cadenza di 90 minuti più 30 secondi di incremento a mossa, con sistema svizzero e omologazione federale.



Il calendario prevede per oggi, sabato 25 aprile gli incontri del secondo e terzo turno. Domenica 26 aprile si disputerà il quarto turno alle 9.30, mentre il quinto turno si svolgerà alle 15.30. Seguirà la cerimonia di premiazione.



Il montepremi complessivo è di 1.600 euro, con premi in denaro per i primi classificati di ciascun torneo e riconoscimenti speciali per le categorie Under 16, Femminile e Over 60. Erano ammessi tutti i giocatori italiani regolarmente tesserati per il 2026, con possibilità di tesseramento anche in sede di gara, e i giocatori stranieri in possesso di FIN FIDE.

L’organizzazione.

L’organizzazione, curata dall’Accademia di Scacchi ASD di Trieste, garantisce un evento strutturato con standard tecnici elevati, scacchiere elettroniche DGT e servizio di coffee break gratuito per i partecipanti. Era inoltre attiva una convenzione alberghiera dedicata a giocatori e accompagnatori presso l’Hotel Centrale e l’Hotel Luna, per vivere il torneo in un contesto confortevole a pochi passi dal mare.



“Ospitato nella suggestiva cornice di Lignano Sabbiadoro – ha dichiarato con soddisfazione il Presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini – il nostro Festival è pensato per offrire esperienze di qualità, sia per i professionisti che per i dilettanti. Proprio per favorire questo aspetto, le gare sono state suddivise in fasce per garantire equilibrio tra i partecipanti, con un totale di cinque turni di gioco”.



La manifestazione gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Lignano Sabbiadoro, della FIDE (Federazione Scacchistica Internazionale), della Federazione Scacchistica Italiana e del CONI Regionale del FVG.