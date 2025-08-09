Il Trieste Airport tra i migliori d’Europa per crescita di passeggeri

Ottimi risultati per il Trieste Airport, tra i migliori in Europa per crescita e aumento di passeggeri. Secondo i dati diffusi da Airport Council International Europe, l’associazione che riunisce 450 scali del continente, o scalo del Friuli Venezia Giulia è al secondo posto tra i “medium airports” nella classifica dei migliori per incremento di traffico nel primo semestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un trend positivo che si è confermato anche a luglio 2025: i passeggeri sono aumentati del 30% rispetto lo stesso mese 2024. Continua quindi la crescita dello scalo che prevede a fine anno di superare 1,65 milioni di passeggeri (+ 136% di crescita dal 2022). Guardando al consuntivo d’anno, l’aeroporto prevede di superare quota 1,65 milioni di passeggeri, un traguardo che, se confermato, rappresenterebbe una crescita del 136% rispetto al 2022.

“Il nostro principale obiettivo è continuare a crescere nel medio e lungo periodo, la traiettoria è buona, siamo determinati a far diventare il nostro scalo una infrastruttura di rilevanza internazionale”, ha dichiarato Marco Consalvo, CEO dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia.

La classifica.