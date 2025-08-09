Perdono il sentiero sul Monte Valcalda, soccorsi due escursionisti

Si è concluso intorno alle 18 di ieri l’intervento della stazione di Maniago del Soccorso alpino, attivata insieme al secondo elicottero dell’elisoccorso regionale, per il recupero di due turisti romagnoli – un uomo di 36 anni e una donna di 33 – che avevano smarrito il sentiero sul versante sud del Monte Valcalda.

I due erano partiti da Tramonti seguendo il sentiero con segnavia 289 con destinazione Passo Rest, dove li attendeva un familiare. A causa della vegetazione alta hanno perso la traccia e, nel tentativo di uscire dal bosco per orientarsi meglio, si sono ritrovati su un terreno ripido e potenzialmente pericoloso. Hanno quindi deciso di fermarsi su una sella e richiedere aiuto.

Sul posto è intervenuto l’elicottero con a bordo un tecnico della stazione di Maniago, che è stato calato in hovering nei pressi dei due escursionisti. Dopo averli raggiunti e messi in sicurezza, il tecnico ha provveduto al loro imbarco veivolo per il trasferimento in zona sicura.