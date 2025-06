Da Udine a Gorizia, un viaggio in bus tra i sapori del Friuli Venezia Giulia

Torna l’appuntamento con Saporibus in Friuli Venezia Giulia.

Sta per ripartire “Saporibus in Friuli Venezia Giulia”, l’autobus del gusto che accompagna i viaggiatori alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e dei paesaggi più autentici della regione, senza lo stress della guida. E attenzione: i posti sono limitati.

Il primo appuntamento della terza edizione, organizzata dal Consorzio fra le Pro Loco Torre Natisone Unpli APS, è in programma per sabato 21 giugno con destinazione Gorizia, Capitale Europea della Cultura insieme a Nova Gorica. Un’esperienza unica, con partenza e ritorno da Udine, per assaporare il territorio con tutti i sensi. Chi vuole partecipare, deve affrettarsi: restano solo pochi posti disponibili.

“Con questa prima tappa abbiamo voluto iniziare proprio da Gorizia, Capitale Europea della Cultura, un luogo simbolico e ricco di fascino – spiega Giovanna Rossetto, presidente del Consorzio –. Saporibus in FVG si rimette così ufficialmente in viaggio. Siamo pronti a proporre un nuovo calendario di esperienze che coniugano scoperta, convivialità e attenzione per l’ambiente. È un modo diverso, sostenibile e appassionante per vivere il Friuli Venezia Giulia, viaggiando comodamente in autobus e scoprendo il patrimonio storico-artistico e i sapori autentici del nostro territorio”.

Il programma.

Il programma della giornata del 21 giugno prevede la partenza alle ore 9.00 da Piazza 1° Maggio a Udine, con tappa intermedia a San Giovanni al Natisone, per poi raggiungere Gorizia. La prima visita sarà dedicata al Palazzo Coronini Cronberg, prestigiosa dimora nobiliare immersa in un parco secolare, che i partecipanti potranno esplorare anche liberamente dopo la visita guidata.

A seguire, tappa in Piazza Transalpina, recentemente riqualificata, situata accanto all’omonima stazione ferroviaria, sul confine tra Gorizia e Nova Gorica. La piazza sorge dove un tempo correva una linea di confine che ha diviso la città per decenni. Qui si potrà visitare l’esposizione “Il cambiamento, la follia di un confine”, un percorso che racconta la storia di una città spezzata e poi rinata, diventando emblema delle complesse vicende europee del Novecento. Il pranzo sarà servito presso l’Agriturismo Ronco dei Masi, dove i sapori autentici del territorio saranno protagonisti in una degustazione che celebra la cucina goriziana.

Nel pomeriggio, i partecipanti visiteranno la Scuola del Merletto Goriziano, custode di un’antica tradizione artigianale che sarà raccontata attraverso una dimostrazione dal vivo. Infine, tempo libero per una passeggiata nel cuore del centro pedonale di Gorizia, prima del rientro a Udine, previsto intorno alle ore 17.00. Ancora pochi posti disponibili. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare Giovanna al numero 349 8686675.