Operazione amianto, la Regione Fvg stanzia 500mila euro per la bonifica dell’ex caserma Colinelli di San Lorenzo Isontino.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di stanziare 500mila euro per la bonifica e la messa in sicurezza dell’intera area dell’ex caserma Colinelli di San Lorenzo Isontino, che potrà quindi liberarsi dall’amianto.

“Cinquant’anni di storia, di memorie e purtroppo anche di amianto: adesso finalmente l’ex caserma Colinelli di San Lorenzo Isontino potrà tornare a nuova vita, grazie all’intervento della Regione Friuli Venezia Giulia, che stanzia 500mila euro per la bonifica e la messa in sicurezza dell’intera area”. Lo dice, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga presidente).

“Il contributo – prosegue – inserito nel disegno di legge regionale di Assestamento del bilancio

2025-2027, consentirà al Comune di San Lorenzo Isontino di procedere finalmente alla completa rimozione e smaltimento dell’amianto presente nell’area. Si tratta di un intervento essenziale e atteso da anni, che metterà definitivamente in sicurezza un sito simbolico per tutta la comunità locale”.

“La bonifica della caserma Colinelli – aggiunge Bernardis – permetterà inoltre di recuperare un’area strategica, che potrà essere riqualificata per finalità civiche o culturali, migliorando così significativamente la qualità della vita dei cittadini. Il Comune, guidato dal sindaco Clochiatti, presenterà entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale la domanda con il cronoprogramma degli interventi alla direzione centrale ambiente, che gestirà l’erogazione e la rendicontazione del contributo”.