A parte che le previsioni meteorologiche hanno già promesso un inizio d’autunno dal clima straordinario, c’è un angolo di Friuli ancora immune da quell’overtourism ultimamente tanto discusso, dove l’estate stenta a finire e, mentre la luce comincia a dorarsi cambiando le sfumature del paesaggio, è ancora ricca l’offerta di attività selezionate per gli ultimi vacanzieri o per i visitatori occasionali. Nelle Alpi Carniche, nel comprensorio dello Zoncolan, il calendario di Experience – il programmamesso a punto da Visit Zoncolan con escursioni e passeggiate guidate a tema, adatte a tutti gusti, le gambe e le età – non conosce letteralmente stagioni e con settembre lancia nuove avventure.

Con il naso all’insù.

Grande protagonista di stagione, esaltato anche dal ritrovato silenzio di queste terre, è il cielo, infiammato da magici tramonti o punteggiato di stelle. Si parte il 15 e 28 settembre, con lo speciale Astrotrekking serale, alla scoperta del firmamento e delle galassie. Dalla sella dello Zoncolan parte una facile escursione guidata, al termine della quale esperti astrofili condurranno l’osservazione del cielo. L’esperienza, adatta anche ai bambini dai 6 anni in su e con prenotazione obbligatoria, costa 20 euro a persona. Se vi hanno stupito i meravigliosi tramonti di quest’estate, aspettate di vedere quelli di settembre. Lo spettacolo del calar del sole è protagonista delle escursioni L’ora del tramonto sul Monte Crostis (28 settembre, medio-facile, bambini dagli 8 anni in su) e L’ora del tramonto al Rifugio De Gasperi (martedì 17 settembre, medio-facile, adatta a tutti).

Entrambe le esperienze costano 20 euro a persona e prevedono la possibilità di abbinare una cena tipica in rifugio. Sempre suggestiva è poi la Lanternata che viene proposta durante tutto l’anno e cambia atmosfere e suggestioni a secondo del mutare delle stagioni.Alla luce delle sole lanterne che vengono fornite a ciascun partecipante, ci si inoltra nel silenzio del bosco che circonda l’antica Torre Moscarda di Paluzza, si sentono i profumi e i rumori del bosco, si riconoscono quelli degli animali selvatici, si intravedono le sagome degli alberi, ci si immerge nella natura. Questa Experience è pensata anche per le famiglie, con un dislivello di soli 100 metri e un percorso non impegnativo della durata di circa 2 ore. La Lanternata, in alcuni casi, si conclude con una degustazione di specialità tipiche.

Settembre, andiamo bambini!

Anche per i più piccoli c’è ancora tanto da divertirsi nel comprensorio dello Zoncolan, che dedica loro esperienze tra il ludico e il didattico. Il 13 settembre, invece, si va… Cercando streghe ai piedi del Tenchia, con una facile escursione ad anello nei magici boschi di Cercivento. Ogni mercoledì del mese, poi, c’è l’Avventura nel sottosuolo, tra i cunicoli dell’ex miniera di Cludinico, in compagnia di una guida speleologica (impegno medio, non adatta sotto i 7 anni).



Queste attività costano 20 euro (25 per la miniera) ad adulto e prevedono scontistiche per i ragazzi, che comunque non pagano sotto i 12 anni. Le varie Experience per bambini hanno fasce d’età consigliata diverse, solitamente dai 6-8 anni, ma per i più piccoli la partecipazione è comunque possibile se precedentemente concordata con la guida.