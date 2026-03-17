Vigneti Aperti: torna il viaggio alla scoperta del territorio tra natura, tradizioni e cantine

Torna l’appuntamento con Vigneti Aperti in Friuli Venezia Giulia.

Con l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di enoturismo. Da sabato 21 marzo prende infatti il via la nuova edizione di Vigneti Aperti, l’iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia che, da primavera fino all’autunno, invita il pubblico a scoprire il territorio direttamente tra vigneti e cantine.



Per oltre sette mesi, fino a ottobre, ogni settimana una decina di aziende agricole della regione accoglierà nei propri vigneti gli enoturisti desiderosi di vivere il mondo del vino in modo autentico e immersivo. Passeggiate tra i filari, incontri con i vignaioli, degustazioni guidate, momenti di convivialità e iniziative all’aria aperta daranno vita a un calendario diffuso che valorizza il patrimonio vitivinicolo regionale e il legame profondo tra vino, paesaggio e cultura.

Il contatto diretto con i vignaioli

Vigneti Aperti rappresenta infatti un’occasione unica per entrare in contatto diretto con chi il vino lo produce, ascoltare storie di territorio e scoprire da vicino il lavoro in vigna e in cantina, primo passo per comprendere la qualità che si ritrova poi nel calice. Ma non solo, perché Vigneti Aperti è anche e soprattutto un invito a vivere il vino seguendo il ritmo delle stagioni e lasciandosi guidare dai paesaggi e dalle tradizioni che caratterizzano le diverse aree vitivinicole del Friuli Venezia Giulia.



“Vigneti Aperti è un progetto che racconta l’anima più autentica del nostro territorio – commenta la presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg, Elda Felluga –, perché permette ai visitatori di vivere un’esperienza diretta tra vigneti e cantine, incontrando i produttori e scoprendo la cultura del vino nel luogo in cui nasce. È anche un modo per valorizzare l’accoglienza delle nostre aziende e promuovere un turismo lento e consapevole, capace di unire natura, tradizione ed eccellenza enologica”.

Il primo weekend

Il primo weekend della manifestazione, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, segnerà simbolicamente l’inizio di questo lungo viaggio tra vigne e calici che accompagnerà appassionati e visitatori per tutta la bella stagione. Come da tradizione, ogni settimana il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia pubblicherà sul proprio sito il programma aggiornato con l’elenco delle cantine partecipanti e le esperienze proposte di volta in volta.

Tra le realtà protagoniste del weekend c’è Marcuzzi Viticola, che inaugura la nuova annata con un percorso degustativo da 20 euro comprensivo di calice di benvenuto e abbinamenti tipici come polenta e baccalà mantecato, oltre a salumi e formaggi del territorio.



Proposte più strutturate arrivano dall’Azienda Agricola Livon, che nella giornata di sabato organizza visite guidate su prenotazione tra i vigneti di Ruttars e la cantina di Dolegnano, con degustazione di quattro vini abbinati a prodotti locali (30 euro a persona).



A Prepotto, Vigna Lenuzza invita a un’esperienza sensoriale con cinque vini abbinati a specialità del territorio, mentre Ivana Stubelj propone degustazioni di quattro etichette accompagnate da tre oli extravergine, da vivere all’aperto o in sala.



Non mancano le occasioni per vivere il vino in modo informale e rilassato. Spolert Winery accoglie i visitatori con degustazioni su prenotazione ma anche con la possibilità di fermarsi liberamente nel giardino panoramico sulla Valle dello Judrio, tra un calice e un tagliere.



Grillo Iole propone invece due formule: degustazione guidata con visita in cantina oppure consumazione libera in terrazza con vista sui vigneti, per chi preferisce un’esperienza più spontanea.



Particolarmente suggestiva l’esperienza proposta da Aquila del Torre, che unisce natura, storia e vino in un percorso tra vigneti biologici di Friulano e Refosco. Dopo una passeggiata tra i filari, il tour prosegue in cantina e si conclude con una degustazione accompagnata da prodotti stagionali.

Per scoprire le aziende aderenti e consultare il calendario dei prossimi weekend è possibile visitare il sito www.mtvfriulivg.it nella sezione dedicata a Vigneti Aperti.