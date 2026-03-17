Tamponamento a Basaldella, coinvolti due furgoni e un’auto: un ferito

L’incidente questo pomeriggi a Basaldella di Campoformido.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 89, nel territorio di Campoformido. Intorno alle ore 16:00, in via Verdi, nel centro di Basaldella, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli diretti verso Campoformido: un’autovettura e due autocarri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: un’ambulanza, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Udine, una pattuglia della Polizia Locale e una dei Carabinieri. Il conducente dell’autovettura, una Dacia, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Traffico rallentato per oltre due ore

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità. La circolazione, già sostenuta nel pomeriggio, ha subito rallentamenti per circa due ore, necessari per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e il loro recupero. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non sono al momento note le cause che hanno portato al tamponamento tra i tre veicoli.