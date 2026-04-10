Sport inclusivo, il Fvg trionfa al contest del Gruppo Hera: premiate due eccellenze regionali

Lo sport paralimpico regionale conquista la ribalta: per la prima volta nella storia del contest “Mi piace di cuore”, promosso da EstEnergy Gruppo Hera, il Friuli-Venezia Giulia entra ufficialmente in gara e lo fa da protagonista. Tra i sei progetti vincitori della dodicesima edizione, premiati mercoledì 8 aprile all’Auditorium Santa Caterina di Treviso, figurano infatti la Asd Atletica 2000 di Codroipo e la Società Kayak Canoa Monfalcone, eccellenze delle province di Udine e Gorizia.

Il dialogo tra Ghedina e Menardi

La cerimonia di premiazione è stata preceduta dal convegno “Oltre il limite”, un confronto serrato tra due icone della velocità: Kristian Ghedina, leggenda dello sci alpino, e Flavio Menardi, campione del mondo di para-bob. I due atleti hanno esplorato il concetto di barriera fisica e mentale, attingendo alle proprie esperienze agonistiche.

“Mi basta un nulla per accendermi quando qualcuno mette in dubbio le mie capacità”, ha spiegato Ghedina. “Sentirmi dire ‘non sei capace’ è lo stimolo che mi spinge a dimostrare l’esatto contrario”. Sulla stessa lunghezza d’onda Menardi, che ha sottolineato come la tecnologia stia livellando le prestazioni: “Nel para-bob, il limite fisico si esaurisce quando si arriva in pista. Una volta sul bob, sei uguale a chiunque altro. L’unico vero limite è la testa“.

I numeri del contest e i progetti premiati

Il successo dell’iniziativa, che ha messo in palio un montepremi di 15.000 euro, è confermato dai dati: 34 società in gara (di cui 12 friulane) e quasi 10.000 “like” raccolti sulla pagina Facebook dedicata. Insieme alle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia, sono state premiate quattro realtà venete: la Polisportiva Disabili Vicenza, la Tana delle Tigri Taekwondo (Padova), Race Ability (Altavilla Vicentina) e la Pallacanestro Portogruaro.

Ecco nel dettaglio i due interventi premiati tra le società sportive paralimpiche fvg:

Asd Atletica 2000 (Codroipo): Il progetto punta al rinnovo delle attrezzature per la psicomotricità e al miglioramento dell’accessibilità del polisportivo comunale, con la realizzazione di sedie da lancio specifiche per atleti paraplegici e amputati.

Società Kayak Canoa Monfalcone: Con l’iniziativa “Orizzonti Senza Barriere”, la società adeguerà il pontile con corrimano in acciaio e superfici antiscivolo, acquistando inoltre canoe biposto “sit-on-top” per consentire la pratica sportiva a ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale.

Verso un nuovo paradigma culturale

Per Maria Elisabetta Capasa, presidente del Cip Friuli-Venezia Giulia, il premio è la conferma di un percorso di crescita che va oltre l’aspetto agonistico. “Le società regionali sono estremamente attive e vantiamo campioni di livello nazionale e internazionale”, ha dichiarato Capasa. “Ma la sfida più importante riguarda il valore sociale: vogliamo che le famiglie possano portare i figli fuori di casa trovando integrazione. L’obiettivo è non parlare più di sport inclusivo, ma di sport a tutti gli effetti”.