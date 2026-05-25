Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 26 maggio

Prosegue il dominio del bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, con una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale: le condizioni meteo resteranno generalmente stabili, anche se nel corso del pomeriggio sulle aree montane è previsto un aumento della nuvolosità cumuliforme. In particolare, tra la Carnia e le zone verso il Cadore non si esclude la possibilità di isolati rovesci, fenomeni che tuttavia dovrebbero rimanere circoscritti e limitati alle aree alpine.

L’aspetto più significativo della giornata sarà rappresentato dalle temperature, attese su valori particolarmente elevati per il periodo. In pianura le massime potranno raggiungere i 32-34 gradi, mentre le minime saranno comprese tra 18 e 21 gradi. Lungo la costa il clima sarà più mitigato dalla presenza delle brezze, con temperature minime tra 22 e 24 gradi e massime comprese tra 26 e 29 gradi.

Anche in quota si registreranno valori elevati: attorno ai mille metri la temperatura media sarà di circa 21 gradi, mentre ai duemila metri si attesterà intorno ai 15 gradi. I venti saranno deboli e regolati dal consueto regime di brezza.