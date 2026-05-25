Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 26 maggio

25 Maggio 2026

di Redazione

Prosegue il dominio del bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, con una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale: le condizioni meteo resteranno generalmente stabili, anche se nel corso del pomeriggio sulle aree montane è previsto un aumento della nuvolosità cumuliforme. In particolare, tra la Carnia e le zone verso il Cadore non si esclude la possibilità di isolati rovesci, fenomeni che tuttavia dovrebbero rimanere circoscritti e limitati alle aree alpine.

L’aspetto più significativo della giornata sarà rappresentato dalle temperature, attese su valori particolarmente elevati per il periodo. In pianura le massime potranno raggiungere i 32-34 gradi, mentre le minime saranno comprese tra 18 e 21 gradi. Lungo la costa il clima sarà più mitigato dalla presenza delle brezze, con temperature minime tra 22 e 24 gradi e massime comprese tra 26 e 29 gradi.

Anche in quota si registreranno valori elevati: attorno ai mille metri la temperatura media sarà di circa 21 gradi, mentre ai duemila metri si attesterà intorno ai 15 gradi. I venti saranno deboli e regolati dal consueto regime di brezza.

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