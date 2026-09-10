Il Friuli Venezia Giulia sarà collegato direttamente ad Amsterdam per la prima volta grazie al nuovo volo da Trieste Airport alla capitale olandese. La nuova rotta sarà operata da Transavia a partire dalla primavera del 2027, offrendo ai viaggiatori un collegamento diretto con Amsterdam-Schiphol.

I biglietti saranno acquistabili dal 16 settembre sul sito di Transavia. La nuova rotta è stata annunciata oggi dal vettore, che ha presentato il proprio operativo estivo 2027, con un network complessivo di 87 destinazioni.

Da Rotterdam a Schiphol

Il nuovo collegamento nasce anche dallo spostamento su Amsterdam-Schiphol della rotta precedentemente operata su Rotterdam, già attiva dal 2025.

Amsterdam è una destinazione che può intercettare diverse esigenze di viaggio: dal traffico business ai pendolari legati al lavoro e allo studio fuori sede, dalle visite a familiari e amici al turismo. La presenza di importanti aziende e istituzioni, università e una forte comunità internazionale si aggiunge all’attrattività turistica della città, tra patrimonio culturale, musei e offerta di intrattenimento.

Dall’Olanda alla scoperta del Friuli Venezia Giulia

Il collegamento punta anche a favorire l’arrivo di visitatori dai Paesi Bassi. Transavia fa leva sulle campagne promozionali realizzate negli ultimi due anni in collaborazione con PromoTurismo FVG per promuovere la destinazione.

Per i passeggeri provenienti da Amsterdam si apre così la possibilità di scoprire il Friuli Venezia Giulia, dalle Alpi alle colline fino al mare Adriatico, tra paesaggi, itinerari culturali, esperienze enogastronomiche e città, con Trieste al centro dell’offerta regionale.

“Un importante valore aggiunto”

“Siamo orgogliosi di poter annunciare la scelta di Transavia che, per la prima volta in assoluto, opererà un collegamento diretto con Amsterdam dall’aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia”, ha commentato Fabio Gallo, amministratore delegato dell’Aeroporto di Trieste.

“Grazie ad un lavoro sinergico con Promoturismo FVG, che ha promosso e tutt’ora sta promuovendo in modo eccellente la nostra destinazione nei Paesi Bassi, il vettore aereo ha scelto di attivare un collegamento con la capitale olandese, a testimonianza della crescente domanda per questa destinazione; un collegamento diretto con una tra le più importanti capitali europee rappresenta un importante valore aggiunto sia per il nostro scalo che per l’intera comunità del nostro territorio.”

Secondo Gallo, “Questo nuovo volo, inoltre, contribuisce a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, favorendo mobilità, networking e sviluppo di nuove opportunità, oltre a sostenere i flussi turistici in entrambe le direzioni.”