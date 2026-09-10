Maltempo tra Friuli e Veneto, esonda il Tagliamento: salvata una donna incinta

Il maltempo continua a colpire duramente l’area al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove l’esondazione del Tagliamento ha provocato allagamenti e numerosi interventi dei vigili del fuoco. La situazione più critica riguarda la zona compresa tra San Michele al Tagliamento, Latisana e Lignano Sabbiadoro.

Nel territorio veneziano, a San Michele al Tagliamento, i soccorritori sono riusciti a mettere in salvo una donna in gravidanza rimasta bloccata all’interno della propria auto a causa dell’acqua. Le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto la vettura e portato la donna in una zona sicura,

Le precipitazioni hanno provocato l’esondazione del Tagliamento, con criticità diffuse soprattutto nei territori attraversati dal fiume. Particolarmente colpita anche la frazione di Cesarolo, dove l’acqua ha raggiunto diverse abitazioni. Numerose le richieste di intervento arrivate nelle ultime ore per case e strade allagate, mentre le squadre sono impegnate su più fronti per assistere la popolazione e mettere in sicurezza le aree maggiormente interessate.

La tragedia di Latisana

Il bilancio del maltempo è però drammatico. A Latisana una donna ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile, sommersa dall’acqua all’interno di un sottopasso allagato. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per la donna non è stato possibile fare nulla. La tragedia è avvenuta mentre nel Basso Friuli si moltiplicavano le segnalazioni di strade impraticabili e accumuli d’acqua.

Decine di interventi, rinforzi anche da Pordenone e Trieste

Sono 45 gli interventi ancora in corso da parte dei vigili del fuoco. Le criticità non riguardano soltanto il Friuli e l’area del Tagliamento, ma anche il litorale veneziano, dove vengono segnalati danni causati dall’acqua tra Jesolo, Eraclea e Caorle.

A sostegno delle squadre già operative sul territorio sono arrivati rinforzi dai comandi dei vigili del fuoco di Pordenone e Trieste. Mobilitati anche i sommozzatori e l’elicottero proveniente da Venezia, impegnati nelle operazioni di soccorso nelle zone più difficili da raggiungere.