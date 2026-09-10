Una vita dietro al bancone e tra i clienti: ecco i nuovi Maestri del Commercio della provincia di Udine

La premiazione a Venzone.

Venticinque storie di lavoro, esperienza e legame con il territorio saranno protagoniste sabato 12 settembre a Venzone, dove Confcommercio 50&Più consegnerà le insegne ai nuovi Maestri del Commercio della provincia di Udine. La cerimonia è in programma dalle 10.30 nel Palazzo comunale e rappresenta uno degli appuntamenti tradizionali con cui 50&Più, associazione del sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia, valorizza chi ha dedicato una parte importante della propria vita professionale al commercio e al terziario.



Alla giornata prenderanno parte, tra gli altri, la vicepresidente nazionale di 50&Più Marina Gruden Vlach, l’assessore regionale Barbara Zilli e il sindaco di Venzone Mauro Valent.

Da Pozzo: “Un patrimonio di esperienza e passione”

“I Maestri del Commercio rappresentano un patrimonio di esperienza, professionalità e passione che merita di essere riconosciuto e valorizzato – sottolinea il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –. Sono donne e uomini che hanno dedicato una parte importante della loro vita al lavoro, spesso costruendo relazioni profonde con le comunità e diventando veri presìdi del territorio. A loro va il nostro grazie, non soltanto per quanto hanno realizzato nelle loro attività, ma anche per il contributo che hanno dato alla crescita economica e sociale del Friuli”.

Anche il presidente di 50&Più Udine Guido De Michielis sottolinea il valore delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni. “Il riconoscimento vuole dare valore a storie professionali costruite in molti anni di lavoro, spesso all’interno di attività familiari e in realtà territoriali nelle quali negozi, pubblici esercizi e imprese del terziario continuano a rappresentare presìdi di prossimità e socialità”.



“Un patrimonio fatto di competenze, relazioni e conoscenza del territorio che acquista un significato particolare in Friuli, dove il commercio di vicinato mantiene un ruolo importante anche nei centri più piccoli e nelle aree periferiche e montane”, conclude De Michielis.

Le Aquile d’Argento, d’Oro e di Diamante

I riconoscimenti sono suddivisi in tre categorie in base agli anni di attività: Aquila d’Argento per chi ha superato i 25 anni, Aquila d’Oro per chi ha oltrepassato i 40 anni e Aquila di Diamante per chi può vantare più di mezzo secolo di esperienza.

Riceveranno l’Aquila d’Argento Laura Causero di Cividale, Flavio Luppi di Torviscosa, Maurizia Moretti di Tricesimo, Simonetta Romagna di Udine, Elisabetta Scarpa di Lignano, Alessandro Tollon di Lignano e Beda Zuliani di Campoformido.



L’Aquila d’Oro sarà invece assegnata a Claudio Cattarossi di Udine, Luigi Fanotto di Lignano, Fulvio Fumagalli di Tavagnacco, Lietta Gardel di Udine, Sergio Niemiz di Cividale, Attilio Pachner di Sappada, Nevio Padovani di Codroipo, Rosa Paolini di Udine, Elena Tondello di Palazzolo dello Stella e Olga Vuano di Magnano in Riviera.



Il riconoscimento più prestigioso, l’Aquila di Diamante, andrà ad Alberta Bressanutti di Latisana, Enzo Cella di Forni di Sopra, Pietro Cosatti di Udine, Enrico Miolo di Tavagnacco, Maria Grazia Ruocco di Latisana, Giuseppina Virgolin di Gonars, Rita Varutti di Tricesimo e Paola Zamparo di Latisana. La cerimonia di Venzone sarà così l’occasione per celebrare 25 protagonisti del commercio friulano, con carriere che vanno da oltre 25 anni fino a più di mezzo secolo di attività.