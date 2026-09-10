Omicidio a Percoto, anziano accoltellato a morte

Ancora un omicidio in Friuli, a pochi giorni dagli altri due casi che hanno scosso la provincia di Udine: questa volta la vittima è un uomo di 91 anni, accoltellato a morte nella tarda mattinata di giovedì 10 settembre all’interno della casa di riposo “Villa Orchidea”, a Percoto di Pavia di Udine.

Secondo le prime informazioni, l’anziano sarebbe stato aggredito da un parente arrivato nella struttura per fargli visita e che poi si sarebbe presentato spontaneamente ai carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che stanno conducendo le indagini e i rilievi tecnici. All’interno della residenza stanno operando anche gli esperti della Sezione rilievi dei carabinieri. L’arma utilizzata sarebbe un coltello.

Le indagini nella casa di riposo

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura di Udine e dal sostituto procuratore Giorgio Milillo. Gli inquirenti mantengono per il momento il massimo riserbo sulla vicenda.

Sono già state raccolte diverse testimonianze tra il personale della casa di riposo e i parenti dell’anziano. I rilievi dovranno contribuire a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a chiarire cosa sia accaduto all’interno della struttura.

L’omicidio di Percoto arriva a meno di due settimane da quello di San Giovanni al Natisone e a pochi giorni dal delitto di Udine.

Il 29 agosto, a San Giovanni al Natisone, una donna cinese di 54 anni era stata accoltellata nella propria abitazione. Per quel caso i carabinieri hanno arrestato il marito.

Il 4 settembre, invece, un cittadino marocchino di 65 anni era stato ucciso a Udine, in via Castions di Strada. Per quell’episodio è stato arrestato un 34enne connazionale della vittima.