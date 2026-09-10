Maltempo in Friuli, oltre 70 interventi urgenti dei Vigili del fuoco in due ore

Sono più di 70 gli interventi di soccorso tecnico urgente riconducibili al maltempo che i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno portato a termine tra le 8 e le 10.

Il territorio più colpito è quello del comando di Udine, in particolare nelle zone di Lignano e Latisana, dove sono arrivate centinaia di chiamate per allagamenti. A Latisana, inoltre, una donna è deceduta all’interno della propria autovettura sommersa in un sottopasso.

A Udine 640 richieste in coda

Alle 12 i Vigili del fuoco del comando di Udine avevano portato a termine 40 interventi, mentre erano 640 le richieste in coda.

Oltre alle squadre in servizio al comando, sta operando personale in turno straordinario. Sul territorio sono inoltre giunti i Soccorritori Acquatici di superficie e i Soccorritori Fluviali Alluvionali del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone, oltre ai sommozzatori del comando dei Vigili del fuoco di Venezia.

Gli interventi negli altri comandi

Migliore la situazione negli altri tre comandi della regione.

A Trieste erano 20 gli interventi eseguiti dal personale del comando dei Vigili del fuoco. Alle 12 erano una decina le chiamate in coda e anche al comando di Trieste erano state richiamate in servizio alcune unità operative.

A Gorizia gli interventi conclusi erano 11, mentre alle 12 erano cinque le richieste in coda. Nel territorio del comando di Pordenone erano invece sette gli interventi portati a termine e, alle 12, una sola richiesta in coda. In tutti i comandi le richieste giunte riguardano allagamenti, alberi e rami caduti o pericolanti, oltre che elementi costruttivi pericolanti.