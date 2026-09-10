Controllare pressione, glicemia e alcuni dei principali fattori di rischio cardiovascolare direttamente in farmacia. Arrivano anche in Friuli Venezia Giulia i Cardio Check Up promossi da Farmacie Specializzate, network di Unifarco Laboratori, con una campagna dedicata alla prevenzione della salute del cuore.

L’iniziativa è in programma dal 7 settembre al 17 ottobre nelle farmacie aderenti, dove il Cardio Check Up sarà disponibile a tariffa scontata. Sono inoltre previste due giornate speciali, venerdì 25 settembre e venerdì 16 ottobre, durante le quali lo screening di base e la consulenza del farmacista saranno offerti gratuitamente.

Le quattro farmacie aderenti in regione

Sono quattro le farmacie del Friuli Venezia Giulia che partecipano alla campagna. Si tratta della Farmacia Sommacal di Caneva, in provincia di Pordenone, della Farmacia Facini di Palmanova, della Farmacia Dott. Roussel Mario & C. di Remanzacco e della Farmacia Aiello di Udine.

Tutte parteciperanno a entrambe le giornate gratuite del 25 settembre e 16 ottobre, secondo le modalità di prenotazione e le disponibilità definite da ogni farmacia. Accanto al servizio base sarà inoltre possibile richiedere, a tariffa agevolata, il Cardio Check Up Plus, pensato per chi desidera un’analisi più approfondita accompagnata da una consulenza personalizzata del farmacista.

Cosa prevede il Cardio Check Up

Il Cardio Check Up Base comprende un questionario dedicato al rischio cardiovascolare, insieme alla misurazione della circonferenza addominale, della pressione arteriosa e della glicemia. I risultati permettono di ottenere una prima valutazione dei principali fattori di rischio modificabili e, qualora emergano elementi da approfondire, di indirizzare la persona verso il proprio medico.

L’obiettivo è intervenire soprattutto sulla prevenzione, considerando che alcune condizioni di rischio cardiovascolare possono svilupparsi nel tempo senza dare sintomi evidenti. «L’obiettivo dei Cardio Check Up è rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alle persone, favorendo una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio cardiovascolare. La farmacia è un presidio sanitario di prossimità fondamentale e il farmacista, grazie alla sua competenza e alla relazione di fiducia con le persone, può svolgere un ruolo sempre più importante nella prevenzione. Promuovere iniziative come questa significa valorizzarne la professionalità e contribuire a costruire percorsi di salute orientati alla prevenzione e a una longevità in salute», spiega Luigi Corvi, presidente di Unifarco.

I dati in Friuli Venezia Giulia

A sottolineare l’importanza della prevenzione sono anche i dati regionali. Secondo i risultati 2024 della Italian Health Examination Survey – Progetto CUORE dell’Istituto Superiore di Sanità, realizzata su un campione di 200 persone tra i 35 e i 74 anni in Friuli Venezia Giulia, valori elevati della pressione arteriosa sono stati rilevati nel 44% degli uomini e nel 27% delle donne.

Considerando anche chi assume farmaci antipertensivi, le percentuali salgono rispettivamente al 51% degli uomini e al 35% delle donne. Tra le persone con pressione elevata o già in trattamento, quasi una su due non risulta consapevole della propria condizione.

Anche il peso rappresenta uno dei parametri da tenere sotto osservazione: nel campione regionale il 39% degli uomini e il 24% delle donne è risultato in sovrappeso, mentre l’obesità interessa rispettivamente il 26% e il 16%.

A livello nazionale, le malattie cardiovascolari continuano inoltre a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie: nel 2023 le patologie del sistema circolatorio hanno provocato oltre 206mila decessi, quasi il 31% del totale.