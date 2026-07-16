Wizz Air debutta sui voli nazionali da Trieste: nuova rotta per Napoli

Wizz Air rafforza la propria presenza all’aeroporto di Trieste e apre per la prima volta una rotta nazionale dallo scalo di Ronchi dei Legionari. Dal prossimo 14 dicembre 2026 partirà infatti il nuovo collegamento diretto con Napoli, operato quattro volte alla settimana.



I biglietti sono già disponibili sul sito e sull’app della compagnia, con tariffe a partire da 19,99 euro.

Quattro voli alla settimana tra Trieste e Napoli

Il collegamento sarà operativo ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, offrendo una nuova possibilità di spostamento diretto tra il Friuli Venezia Giulia e la Campania.



La rotta è pensata per rispondere sia alle esigenze dei viaggiatori per turismo sia a quelle di chi si muove per lavoro, studio o per raggiungere amici e familiari. Il nuovo volo potrà inoltre favorire i flussi turistici in entrambe le direzioni, rendendo più semplice raggiungere Napoli dal Nord-Est e, allo stesso tempo, Trieste e il Friuli Venezia Giulia dal Sud Italia.



I voli saranno effettuati con gli Airbus A321neo, aeromobili di nuova generazione della flotta Wizz Air progettati per garantire una maggiore efficienza operativa e consumi ed emissioni di anidride carbonica più contenuti.

“Un nuovo capitolo della nostra presenza in Friuli Venezia Giulia”

“Con la nuova Trieste-Napoli inauguriamo un nuovo capitolo della nostra presenza in Friuli Venezia Giulia, introducendo per la prima volta un collegamento domestico operato da Wizz Air dallo scalo di Trieste”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.



“Quattro frequenze settimanali permetteranno di avvicinare il Nord-Est e il Sud Italia, offrendo una nuova opzione di viaggio accessibile e conveniente a chi si sposta per turismo, lavoro o per raggiungere amici e familiari. Questo nuovo collegamento riflette inoltre la nostra volontà di costruire in Italia un network sempre più capillare e vicino alle concrete esigenze di mobilità dei passeggeri”.

Soddisfatto anche l’amministratore delegato di Trieste Airport, Fabio Gallo. “Siamo molto soddisfatti che Wizz Air abbia scelto di inaugurare il nuovo collegamento tra Trieste e Napoli già dalla prossima stagione invernale. È una rotta strategica che rafforza la connettività del nostro territorio e conferma la crescente attrattività del nostro scalo”, ha spiegato.



“L’avvio di questo collegamento rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della partnership con Wizz Air e pone le basi per un suo progressivo ampliamento, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità già a partire dalla stagione estiva 2027”.

Cresce il network Wizz Air da Trieste

La nuova destinazione si affiancherà alla rotta internazionale già operativa tra Trieste e Tirana. Nel corso del 2026 la compagnia mette in vendita circa 60 mila posti da e per l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, oltre 33 mila dei quali durante la stagione estiva.



Dall’avvio delle operazioni a Trieste, avvenuto nel 2023, Wizz Air ha trasportato circa 200 mila passeggeri. Con l’introduzione del volo per Napoli, la compagnia inserisce per la prima volta una destinazione italiana nel proprio network dallo scalo regionale.