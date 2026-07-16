Le tradizionali strisce verticali bianche e nere tornano protagoniste sulla maglia dell’Udinese Calcio. Il club friulano e Macron hanno presentato il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27, quella in cui la società festeggerà i suoi 130 anni di storia.



La nuova divisa è stata svelata nel corso di un evento organizzato alla rinnovata Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

Le strisce bianconere impreziosite da dettagli dorati

Dopo le sperimentazioni stilistiche delle ultime stagioni, l’Udinese ha scelto di recuperare una delle caratteristiche più riconoscibili della propria storia: le bande verticali bianche e nere, reinterpretate attraverso materiali e dettagli contemporanei.



Le strisce nere sono attraversate da una sottile linea verticale dorata, inserita per dare maggiore profondità ed eleganza alla divisa. Il completo presenta inoltre un girocollo e bordi delle maniche con dettagli coordinati nei colori sociali. Sul petto trovano spazio il logo Macron Hero, applicato in nero sul lato destro, e lo stemma dell’Udinese sul lato del cuore.

L’aquila del Friuli e la scritta “I primi bianconeri d’Italia”

Tra gli elementi più legati al territorio spicca l’aquila patriarcale, riprodotta in oro nella parte esterna del retrocollo. Un richiamo all’identità e alla storia del Friuli che accompagna la squadra nella stagione dell’anniversario.



All’interno del colletto è stata inserita un’etichetta nera attraversata da righe verticali dorate, sulla quale compaiono lo stemma del club e la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, insieme al logo Macron e alla dicitura “Designed in Bologna”. La nuova maglia consolida la collaborazione tra l’Udinese e Macron, partner tecnico del club dalla stagione 2018/19.

Un nuovo tessuto per leggerezza e traspirabilità

Per il kit 2026/27 è stato impiegato il nuovo tessuto Eco 3D Knit Weave, sviluppato dal Centro Stile Macron. La lavorazione jacquard tridimensionale crea sulla superficie una trama geometrica diagonale, pensata per unire resa estetica e prestazioni sportive.



La struttura del tessuto garantisce resistenza e stabilità, mantenendo allo stesso tempo leggerezza, comfort e capacità di gestione dell’umidità. Il pannello posteriore e gli inserti in Eco Mesh favoriscono invece la traspirazione durante l’attività agonistica. La vestibilità scelta per la nuova divisa è Slim Fit.

Pantaloncini e calzettoni in doppia versione

Il completo casalingo sarà disponibile con due differenti opzioni per i pantaloncini. La prima prevede il colore bianco, con coulisse nere e puntali dorati; la seconda presenta pantaloncini neri con coulisse bianca e bande laterali bianche.



Doppia possibilità anche per i calzettoni: neri, con fascia bianca sul bordo superiore e scritta dorata “UDINESE 1896”, oppure bianchi con dettagli coordinati. Come gli altri kit realizzati da Macron per i propri club, anche la nuova maglia dell’Udinese è prodotta con Eco Fabrics, tessuti ottenuti da poliestere riciclato al 100% da materiali post-consumo.

Dove acquistare la nuova maglia dell’Udinese

La collezione Macron realizzata per l’Udinese Calcio sarà disponibile nel Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium, nel Macron Store Udine di piazza Marconi, nello store online ufficiale del club e nella sezione dedicata sul sito di Macron.

Al via anche la campagna abbonamenti

La presentazione della nuova maglia accompagna anche il lancio della campagna abbonamenti dell’Udinese per la stagione 2026/27, caratterizzata da nuove promozioni, prezzi dedicati e dal ritorno a un simbolo legato alla storia del club.