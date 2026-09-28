A23, chiusure notturne verso Udine: i tratti interessati e le date

Quattro notti di chiusure sulla A23 Udine-Tarvisio, tutte in direzione Udine, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie e della pavimentazione. Gli interventi interesseranno in particolare il tratto tra Pontebba e Carnia e, per una notte, quello tra Carnia e Gemona Osoppo.

Pontebba-Carnia chiusa per quattro notti

Il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine, sarà chiuso dalle 21 alle 6 nelle notti di lunedì 28 e martedì 29 settembre e di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre.

Durante le chiusure non sarà raggiungibile l’area di servizio Campiolo ovest. Sono previste inoltre chiusure delle aree di parcheggio Stavoli Sachs ovest e Carnia ovest in queste fasce:

dalle 12 di lunedì 28 alle 6 di martedì 29 settembre;

dalle 21 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 settembre;

dalle 21 alle 6 nelle notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre.

Per chi deve proseguire verso Udine, l’uscita obbligatoria sarà a Pontebba. Da qui sarà possibile seguire la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica e rientrare in autostrada alla stazione di Carnia.

Una notte di chiusura tra Carnia e Gemona

Un’altra chiusura interesserà la A23 nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre. Dalle 21 alle 6 sarà infatti chiuso, sempre in direzione Udine, il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo per consentire lavori di pavimentazione.

In questo caso l’uscita obbligatoria sarà alla stazione di Carnia. Il percorso alternativo prevede la SS52 Carnica, la SS13 Pontebbana verso Udine e la SP49 Osovana, con rientro in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.

I lavori rientrano nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale, con interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza, dell’efficienza e della qualità del servizio.