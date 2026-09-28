Job Day al Città Fiera, 90 opportunità di lavoro con 19 aziende

Novanta opportunità di lavoro, 19 aziende e 26 insegne coinvolte. Sono i numeri del “Job Day” organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Città Fiera, in programma mercoledì 14 ottobre al Salone degli Eventi del centro commerciale di Torreano di Martignacco.

I colloqui inizieranno alle 9.30 e permetteranno ai candidati di incontrare direttamente le imprese alla ricerca di personale. Le candidature sono aperte fino a lunedì 12 ottobre 2026.

Le figure ricercate

Le opportunità riguardano diversi settori, dalla vendita alla ristorazione, dalla grande distribuzione ai servizi. Tra i profili ricercati ci sono addetti alle vendite, personale di sala e cucina, addetti al fast-food, pizzaioli, store manager e farmacisti, oltre a professionalità nei servizi, nella manutenzione e nella logistica.

Tra le realtà presenti figurano B Store, B Store Outlet, Baby&Boys, Città Flora, Conbipel, Desigual, Foot Locker, Leroy Merlin, Mango, Medi-Market, Mega Intersport, Rituals, Scarpe&Scarpe, Stefanel, Storage, Swarovski, Bu.Co., Burger King, McDonald’s, Old Wild West, Piazza Italia Ristorante, Show Rondò, Wiener Haus, Spazio Conad, k1Speed Città Fiera e Cine Città Fiera.

“La collaborazione che si è consolidata negli anni dimostra il valore di un lavoro condiviso tra istituzioni e sistema produttivo”, ha affermato l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, presentando l’iniziativa. “Il nostro obiettivo è continuare a creare occasioni nelle quali le persone possano conoscere direttamente le opportunità professionali presenti sul territorio e imprese possano incontrare candidati con competenze coerenti con le proprie esigenze. È un lavoro che richiede una collaborazione costante tra istituzioni e sistema produttivo”.

“Allo stesso tempo, è importante valorizzare realtà che, attraverso organizzazione, flessibilità e servizi, contribuiscono a rendere più sostenibile la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. È anche attraverso queste opportunità che possiamo accompagnare le persone nella costruzione di percorsi professionali e rispondere ai fabbisogni delle famiglie” ha aggiunto.

Come partecipare

Per prendere parte al Job Day è necessario iscriversi online entro il 12 ottobre 2026 al link https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=28841 e presentarsi all’appuntamento con più copie del proprio curriculum vitae, da consegnare alle aziende di interesse. Durante la giornata saranno presenti anche gli operatori dei Servizi regionali per il Lavoro, a disposizione per fornire informazioni sulle opportunità occupazionali e sui servizi regionali dedicati alla ricerca di impiego.

La collaborazione tra Regione e Città Fiera è attiva da quattro anni. Il fondatore del centro commerciale, Antonio Maria Bardelli, ha sottolineato il valore dell’iniziativa per sostenere le imprese nella ricerca di personale e favorire l’incontro diretto tra aziende e lavoratori.