Via all’abbattimento del 2° cavalcavia: chiusure e deviazioni in A4

Lavori per la terza corsia: chiusure e deviazioni in A4.

E’ tutto pronto per l’abbattimento del secondo dei dieci cavalcavia del tratto della terza corsia dell’autostrada A4 tra Portogruaro e San Donà: nel corso della notte tra sabato 9 novembre e domenica 10 verrà infatti demolito il manufatto di via Gonelle nel comune di Cessalto; per consentire i lavori, sono state programmate chiusure e deviazioni.

Si tratta di un altro passo avanti nel percorso di riqualificazione dell’asse autostradale nel tratto di 25 chilometri, che in questa fase ha come obiettivo il rifacimento dei cavalcavia sovrappassanti la A4. Il cantiere, che verrà effettuato in una sola notte, arriva a poco di più di un mese dall’abbattimento del cavalcavia di via Pradipozzo a Portogruaro.

Il programma prevede nei prossimi mesi la realizzazione dei lavori in corrispondenza del cavalcavia di via Grassaga, in comune di San Donà di Piave, del cavalcavia della S.P.60 (via Paludi), in comune di Annone Veneto, dei cavalcavia della S.P. 163 (via Callunga), di via Vittoria, via Donegal e via Dante in comune di Cessalto, di via Frassinella e via Maute, in comune di Portogruaro.

Le operazioni sul cavalcavia di via Gonelle non saranno le uniche che si svolgeranno nella notte tra sabato e domenica. Proseguiranno le attività di sistemazione delle barriere centrali nell’ultimo tratto di tre chilometri tra Alvisopoli e Portogruaro alla confluenza con le due corsie. Inoltre verrà adeguata la segnaletica orizzontale.

Per consentire questi interventi sarà necessario chiudere al transito dei mezzi il tratto tra San Donà di Piave e Latisana della A4 in entrambe le direzioni tra le ore 20 di sabato 9 e le ore 8 domenica 10. Queste le deviazioni per chi viaggia sulla rete di competenza di Autostrade Alto Adriatico:

Per chi proviene da Trieste sulla A4 verrà imposta l’uscita di Latisana con rientro sulla A4 a San Donà se diretto verso Venezia; sulla A28 allo svincolo di Portogruaro se diretto verso Pordenone/Conegliano

Per chi proviene da Venezia sulla A4 verrà imposta l’uscita di San Donà con rientro sulla A4 a Latisana se diretto verso Udine/Trieste; sulla A28 allo svincolo di Portogruaro se diretto verso Pordenone/Conegliano

Per chi proviene da Conegliano sulla A28 verrà imposta l’uscita a Portogruaro con rientro sulla A4 allo svincolo di Latisana se diretto verso Udine/Trieste, allo svincolo di San Donà se diretto verso Venezia. Tutte le deviazioni sulla viabilità ordinaria sono opportunamente segnalate dalle frecce gialle.