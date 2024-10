E’ morto Luca Mattiussi.

Il mondo del calcio friulano è in lutto: si è spento a 53 anni Luca Mattiussi, allenatore delle giovanili e della Primavera dell’Udinese. Da tempo lottava contro una grave malattia. A darne notizie, la società bianconera, con una nota ufficiale.

“Udinese Calcio piange la scomparsa di Luca Mattiussi. Allenatore nel nostro settore giovanile per 12 anni e della Primavera bianconera dal 2012 al 2017, Luca ci ha tragicamente lasciati troppo presto. Persona di grande spessore e tecnico estremamente preparato, Mattiussi lascia un ricordo, umano e professionale, indelebile nella famiglia bianconera che mai lo dimenticherà. Da parte di tutte le componenti del Club le più sentite condoglianze e la vicinanza a sua moglie Monica, ai figli Anna Sofia, Christian e Alex e a tutti i suoi cari. Ciao Luca”.

Come allenatore della Primavera, aveva fatto crescere alcuni talenti del calcio friulano, come Vicario, Meret e Scuffet che ora giocano come professionisti. Dopo l’esperienza bianconera, Mattiussi aveva smesso di fare l’allenatore e negli ultimi anni, era osservatore per l’Inter.