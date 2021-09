La festa per i 60 anni della Pan.

Prende corpo l’ipotesi che anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella possa arrivare a Rivolto, in occasione dell’anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale. La celebrazione si svolgerà in due giornate, il 18 e il 19 settembre, nella storica base della pattuglia, nel comune di Codroipo. Oltre all’air show per i 60 anni di attività della PAN, si festeggeranno anche i 95 anni del Secondo Stormo, lo scomparto più antico dell’Aeronautica.

Non sarebbe la prima volta per il Capo di Stato a Rivolto: partecipò nel 2015 per la festa dei 55 anni delle Frecce Tricolori. Mattarella aveva espresso la sua stima e ammirazione per il gruppo delle Frecce, in modo particolare per lo spirito di squadra che caratterizza la sezione dell’Aeronautica Militare.

Grande attesa per le due giornate da parte dell’organizzazione stessa, che si sta preparando per garantire un evento in sicurezza. Sono stati limitati, per questo motivo, i numeri dei posti in presenza e riservati solo a coloro in possesso del Green Pass.

