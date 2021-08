Doppio appuntamento con l’Air Show.

Hanno portato il tricolore nel cielo e con le loro acrobazie hanno affascinato grandi e piccoli. Quest’anno le Frecce Tricolori festeggiano il loro 60° anniversario all’aeroporto di Rivolto, in provincia di Udine. L’Aeronautica Militare ha comunicato che la manifestazione è in programma per sabato 18 e domenica 19 settembre alle 18.

Il compleanno della Pam.

L’anniversario della Pattuglia Acrobatica è aperta a tutti, ma le modalità di svolgimento saranno in linea con le direttive del governo per limitare la diffusione del virus covid-19. Per questo motivo, l’accesso sarà limitato e garantito solo per coloro che hanno completato la procedura online di registrazione per il rilascio del QR code di ingresso. È necessario essere provvisti di Green Pass.

Per coloro che preferiscono seguirli a mezzo tv, i festeggiamenti del 18 settembre saranno trasmessi anche su Rai 1 e, per entrambe le giornate, sulle piattaforme social dell’Aeronautica.

